Anna Tatangelo commossa alle nozze del fratello Giuseppe: le immagini della cerimonia e dei festeggiamenti sobri e intimi

E’ un giorno da ricordare, di quelli che rimangono impressi nella memoria per sempre. Anna Tatangelo è commossa alle nozze del fratello Giuseppe, il più piccolo in casa. Sul social la cantante 37enne condivide con i follower nelle sue Stories le immagini della cerimonia in Comune a Sora, la loro città natale, e dei festeggiamenti sobri e intimi al ristorante.

Al matrimonio ci sono tutti. Tanti amici e anche Maurizio, il maggiore della famiglia, e Silvia. Giuseppe ha sposato la compagna Annamaria Marini. I due, insieme da oltre 20 anni, hanno scelto la cerimonia civile. Raggianti, il 35enne e la moglie sono già genitori di due teneri bimbi, Francesco, 6 anni, e Mariasole, 2.

Il 35enne ha sposato a Sora la compagna Annamaria Marini da cui ha avuto Francesco, 6 anni, e Mariasole, 2

Anna per l’occasione ha scelto un completo pantalone scuro e camicia bianca. In un post pubblicato su Instagram in cui abbraccia Giuseppe, a cui ha fatto da testimone, scrive: “Ho molte foto nel rullino della giornata di oggi…ma l'unica che rappresenta davvero il bene che ti voglio è questa! E’ stato emozionante stare al tuo fianco in un giorno così speciale! Sarei sempre il mio compagno di giochi e i miei occhi ti sorrideranno sempre con amore …Auguri fratellone, ti voglio un mondo di bene #weddingday”.

La coppia ha scelto il rito civile: il loro è un legame indissolubile, stanno insieme da oltre 20 anni

Gli sposi sono stati accolti con grande gioia da amici e parenti, che li hanno aspettati in strada dopo il sì, poi tutti al ristorante, per mangiare gustose specialità, brindare, cantare a squarciagola e ballare.

I neo sposi felici dopo il sì

La cantante si regala un lento prima con uno dei nipotini, poi col fratellone che ha messo la fede all’anulare. E’ tutto molto informale, ma divertente e spensierato.