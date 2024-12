Sonia le aveva puntato il dito contro velenosa a Belve, a La Volta Buona la 52enne affila le unghie

Aveva detto la sua anche all’Ansa, stavolta l’ex di Paolo Bonolis rimane fredda ed è concisa

Caterina Balivo non perde l’occasione ghiotta. A La Volta Buona si parla di Ballando con le Stelle, la finale è alle porte. Laura Freddi è tra i suoi ospiti. La conduttrice le mostra così il video in cui quella che pareva ormai essere una sua ‘intima’ le punta il dito contro. Tutto è andato in scena in tv a Belve. La 52enne rimane gelida e replica alle accuse dell’ex amica. “La Signora Bruganelli si commenta da sola, non parlerò più di lei”.

''La Signora Bruganelli si commenta da sola, non parlerò mai più di lei'': Laura Freddi replica alle accuse dell'ex amica in tv ed è gelida

La 50enne, ex concorrente di Ballando, dalla Fagnani aveva detto: “Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”. E ancora: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una… Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe…”.

Laura, finita la clip, controbatte. “Avevo scelto di non rispondere - sottolinea - L’intervista non l’ho vista perché alle 9.20 ero già a far addormentare via figlia. Il giorno dopo mi è esploso il cellulare: mi chiamavano i giornalisti per fare le interviste. Io ho scelto di non rispondere: ma che risposta devo dare?”

Sonia le aveva puntato il dito contro velenosa a Belve, a La Volta Buona la 52enne affila le unghie

La Freddi prosegue: “Dico solo questo: da adesso in poi non parlerò più della signora Bruganelli. Si commenta da sola, il silenzio è già una grande risposta”. Dice grazie a chi, invece, l’ha sommersa di calore: "Voglio ringraziare il popolo del web e il pubblico che mi ha travolto con uno tsunami di affetto. Per questo devo ringraziarla. So che sono amata”.

La produttrice 50enne l'ascolta da casa, lo mostra sul social

La Balivo ci prova a farla aprire un po’ di più, Laura ribadisce: “Non parlerò più di questa signora. Non voglio cavalcare questa cosa, non ne ho bisogno. Dimentichiamo, non rispondo. Tra l’altro io sono una che tende la mano solitamente”. Caterina le fa i complimenti sulle scarpe che indossa, sempre facendo riferimento alle affermazioni di Sonia. Lei svela che sono sue, ce le ha da 12 anni. Non ha bisogno di chi le presti o le lasci le scarpe. “Non ne parlerò più, così non si potrà dire che rubo il posto a qualcuno…”, conclude. Sonia da casa guarda e ascolta tutto: controbatterà?