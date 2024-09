Giacomo Bettarini, secondogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, annuncia il suo debutto tv in Rai con una foto da Roma

Il 24enne dà appuntamento ai suoi follower: sarà in tv a BellaMa’ da lunedì 9 settembre

Giacomo Bettarini è pronto alla sua prima volta sul piccolo schermo. Il secondogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini annuncia il suo debutto tv in Rai con una foto da Roma. Si fa vedere vicino agli studi televisivi Fabrizio Frizzi, in via Ettore Romagnoli, nella Capitale. Invita i suoi follower a seguirlo.

“Signori, vi aspetto da lunedì 9/09 su Rai2 con Pierluigi Diaco con BellaMa’”, scrive, taggando il giornalista conduttore e gli account social sia della rete che della popolarissima trasmissione.

Dopo un’estate passata a fare esperienza nell’hotellerie, come svelato anche dalla famosa madre, Giacomo si butta nel progetto che ha voluto fortemente. Al momento non ha ancora detto la sua, ma...

Diaco, sulle pagine di Oggi, parlando del nuovo acquisto di BellaMa’, ha svelato: “La verità? Intanto ci sono state più di 4 mila iscrizioni al sito di Rai Casting, però, quando ho saputo che fra queste iscrizioni c'era stata pure quella di Giacomo, mi sono incuriosito. Non lo conoscevo, gli abbiamo fatto un provino, via remoto, con Skype, e siamo rimasti colpiti, per la gentilezza e per la rabbia, è stato lui a chiamarla così, rabbia, quella è il sentimento che lo attraversa, è un ragazzo che cerca un riscatto, e questo è comprensibile, dall'essere visto e vissuto come ‘figlio di’. L'abbiamo preso. Ora è ovvio che ha fatto titolo, ma sarà trattato come tutti gli altri”.

Il 47enne ha rispedito al mittente le accuse di averlo favorito. E Bettarini, fratello di Niccolò, 25 anni, è impaziente di vivere questa nuova avventura.