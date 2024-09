Belen pubblica la prima foto del nuovo fidanzato Angelo sul social? Lo scatto fa parlare: guarda

La 39enne è ancora felice accanto a Galvano: falsi i gossip che la volevano nuovamente single

Tra i commenti c’è chi le sottolinea: “Stefano è Stefano”, riferendosi a De Martino, lei replica

Belen Rodriguez non è sola. Nessuna rottura con Galvano, 34 anni, ingegnere impegnato nel settore energetico, esperto in tecnologie sostenibili. La showgirl 39enne pubblica la prima foto del nuovo fidanzato Angelo sul social. Lo scatto, volutamente sfuocato e molto scuro, quasi tenebroso, fa parlare. Tra i commenti c’è chi le sottolinea: “Stefano è Stefano”, riferendosi a De Martino, lei replica.

Belen pubblica la prima foto del nuovo fidanzato Angelo sul social? Lo scatto fa parlare

L’argentina è appagata. Si occupa dei suoi brand e torna in tv. Dopo un anno di pausa condurrà ben due programmi, come confermato a suo tempo da Warner Bros. Discovery. La showgirl sarà al timone di “Only Fun - Comico Show” su Nove, lo presenterà insieme ai PanPers. Su Real Time presenterà “Amore alla prova - La crisi del settimo anno”, show in cui alcune coppie in crisi si mettono in discussione. I lavori della sua nuova casa, un attico super a Milano, vanno avanti. I figli crescono nel migliore dei modi: Santiago, 11 anni, e Luna Marì, 3 sono la sua gioia. Anche in famiglia tutto procede a gonfie vele. E poi c’è l’amore.

La 39enne è ancora felice accanto a Galvano: falsi i gossip che la volevano nuovamente single

I follower le fanno i complimenti

Belen è ancora felice accanto ad Angelo Edoardo Galvano. I gossip sul possibile addio erano falsi: lui è con lei nel quotidiano. Per ufficializzarlo, lei condivide una foto dell’uomo. In tanti le fanno i complimenti.

Tra i commenti c’è chi le sottolinea: “Stefano è Stefano”, riferendosi a De Martino, lei replica piccata

Una follower le sottolinea: "Bella tu, ma pure egli”. La Rodriguez risponde divertita: "Mi fai morire tu, sempre". C’è però chi non perdona e sarcasticamente, con tanto cinismo, sottolinea: ”Avanti il prossimo”. I nostalgici di De Martino sono immancabili. Una le fa notare: "Stefano è Stefano”. L’artista ribatte seccamente: "Belen è Belen". E piovono i ‘like’ di chi la difende a spada tratta.