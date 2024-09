Gerolamo Cangiano, 43 anni, in una lettera aperta a Gente parla del sentimento per l’ex Miss Italia

E’ separato con due figli, anche la 46enne è mamma di India Nayara, nata dalla relazione con Generale

Gerolamo Cangiano, detto “Gimmi”, parlamentare della Repubblica, Deputato di FDI e docente e dottore di ricerca in diritto privato comparato, parla di Denny Mendez e racconta com’è nato il loro amore. In una lettera aperta sulle pagine di Gente scrive: “E’ stato un fulmine a ciel sereno”.

''E' stato un fulmine a ciel sereno'': il parlamentare nuovo fidanzato di Denny Mendez racconta com'è nato il loro amore

L’ex Miss Italia 46enne aveva parlato del nuovo compagno a Storie di Donne al Bivio tempo fa. Mamma di India Nayara, 7 anni, avuta dall’ex Oscar Generale, aveva detto di voler fare le cose con calma. Gimmi chiarisce ulteriormente. Separato dall’ex moglie, spiega: “Ho condiviso con Renata, donna splendida e mamma eccezionale, quasi venti anni della mia vita: c’è stata nelle tappe più importanti del mio percorso e mi ha regalato i miei due gioielli”. Ma adesso è finita: c’è Denny ora.

Cangiano desidera mettere fine ai gossip. “Questo non toglie nulla al bene che voglio alla mia famiglia e non sarà mai motivo per prenderne le distanze, anzi! Ho trascorso con i miei figli una estate splendida e da papà innamorato: il miglior antidoto a una vita che corre frenetica e alle cattiverie cui ormai sono abituato e alle quali nemmeno faccio più caso…”, precisa.

Gerolamo Cangiano, 43 anni, in una lettera aperta a Gente parla del sentimento per l’ex Miss Italia. I due insieme ai David di Donatello a maggio scorso

Poi arriva il momento della Mendez: “Denny è ‘capitata’ nella mia vita. Dopo la separazione dalla mia ex moglie, è capitato di uscire e frequentare altre donne. Ho ripreso vecchie amicizie e ne ho intrecciate di nuove. Durante un evento di beneficenza, ho visto e conosciuto Denny. E’ stato un fulmine a cielo sereno nella tranquillità di una vita che stavo imparando a reinventare nella quotidianità delle piccole cose”.

“L’ho rivista dopo quattro mesi da quella prima volta. E non l’ho più lasciata scappare. Stiamo bene insieme. Ridiamo sempre. Ci divertiamo”, svela. Lei è genitore come lui : “Ben conosce le dinamiche di chi deve affrontare le problematiche legate alla gestione di una separazione. E nonostante, lo ripeterò sempre, la fortuna di avere un rapporto bellissimo con la mamma dei miei figli, loro stanno crescendo. E io sento la necessità di non perdermi nulla di questi momenti che poi non ritorneranno. Denny la pensa come me, e questo ci rende complici ancor di più dei sentimenti forti che ci legano”. Gimmi conclude: “Chissà che a breve non decideremo di vivere insieme e di affrontare una quotidianità diversa per entrambi. Chi lo sa?”.