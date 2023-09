Giacomo Urtis nei panni di Jenny festeggia il 46esimo compleanno con coroncina in testa e guanti rosa: foto

Una gustosa cena a base di pesce da Diandra a Roma con gli amici più cari

Con il medico estetico dei vip il pr Antonello Lauretti e Antonella Mosetti, suoi grandi amici

Giacomo Urtis ritrova il sorriso, nonostante le parole di Fabrizio Corona, che in tv ha smentito le nozze col medico estetico dei vip. Nei panni di Jenny festeggia il suo 46esimo compleanno con accanto i suoi amici più cari. Per l’occasione il dottore sceglie una mise particolarissima: indossa una tutina aderente black con pantaloncini corti. Completano il look la fascia da miss che porta addosso, una coroncina in testa con la scritta “Happy Birthday” e guanti rosa. Giacomo ha anche un vistoso girocollo di Swarovski intorno al collo.

Giacomo Urtis nei panni di Jenny festeggia il 46esimo compleanno con coroncina in testa e guanti rosa

Urtis si regala una cena con pochi intimi a base di pesce da Diandra, ristorante in pieno centro a Roma. Insieme a lui, seduti al tavolo, ci sono Antonella Mosetti, il pr romano Antonello Lauretti, suoi amici storici, Valerio Rossi e Sara Luna. Allo scoccare della mezzanotte arriva la torta, con le candeline da spegnere.

Una gustosa cena a base di pesce da Diandra a Roma con gli amici più cari, poi allo scoccare della mezzanotte il dottore spegne le candeline sulla torta

Con il medico estetico dei vip il pr Antonello Lauretti e Antonella Mosetti, suoi grandi amici, e altri due ospiti

Tutti applaudono, Giacomo è entusiasta e ringrazia. E’ contentissimo di avere accanto chi gli vuole bene in un momento così speciale. Il 28 settembre è una data importantissima, che ci tiene a celebrare nel migliore dei modi.

Giacomo è impaziente prima della mezzanotte

Questo è un momento molto particolare della sua vita. Il chirurgo estetico ha cambiato fortemente la sua immagine. Ospite a La Zanzara su Radio24, ha spiegato: “Sto facendo un percorso di transizione. Se farò anche quell’operazione? Per il momento no: sono così. Però sto prendendo gli ormoni”. A Giuseppe Cruciani ha aggiunto: “Così mi piaccio. Funziono così e chi mi cerca vuole l’uomo femminile, che ha un mercato pazzesco. Parlo di relazioni. Non pensavo e invece è una cosa incredibile. Io ora entro in un ristorante, il 50% degli uomini dentro mi guardano e posso andarci”.