Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici di 'Ballando con le Stelle' insieme a Milly Carlucci: l'annuncio è ufficiale 

Milly Carlucci è fiera di loro e li fa vedere a uno a uno, dopo un’intensa riunione organizzata per cominciare a fare il punto sullo show, che prenderà il via il prossimo 21 ottobre su Rai Uno. Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici di Ballando con le Stelle posano in un selfie insieme alla conduttrice 68enne, che sorride gioiosa. L’annuncio è ufficiale: saranno sempre loro quattro i temutissimi esaminatori dei vip ballerini in pista, quelli seduti in postazione già nelle scorse edizioni. Oltre alla giornalista, scrittrice e blogger 49enne, ci saranno Fabio Canino, 60 anni, Ivan Zazzaroni, 65 anni, Guillermo Mariotto, 57 anni, e Carolyn Smith, 62 anni.

Selvaggia ironizza sulle tante voci che la vedevano fuori dal programma. Spesso in disaccordo coi colleghi e in polemica con alcuni concorrenti, aveva fatto sorgere qualche dubbio sulla sua riconferma. Ma erano solo fake news: è confermatissima. E sul social, così, condivide il post insieme ai colleghi di giuria e a Milly e scrive: “Abbiamo raggiunto un accordo di pace: gli ho lasciato la Crimea. #ballandoconlestelle”.

La Carlucci è entusiasta: squadra che vince non si cambia. In un video pubblicato sull’account di Ballando annuncia con orgoglio i suoi ‘pupilli’. “Se volete vi faccio vedere una giuria completamente rinnovata - dice scherzosa - Il primo nuovo giurato è Fabio Canino, accanto a lui scopriamo una nuova giurata, la nostra presidente Carolyn Smith, l’altro non è Mariotto, ma il figlio di Mariotto…”. Si passa a Ivan Zazzaroni, che sulle voci circolate sottolinea: “Ci sono, ma non dovevo esserci”. “Sei stato riconfermato”, gli chiarisce Milly. Per ultima arriva anche Selvaggia. “Come avremmo fatto senza di lei”, dice la presentatrice. La Lucarelli replica: “Sono come l’Idra di Lerna, mi tagli la testa e ne spuntano tre”. Tutti ridono di gusto.

Si studiano i regolamenti e si fanno gli ultimi ritocchi. Al dancing show parteciperanno: Ricky Tognazzi, 68 anni, Rosanna Lambertucci, 77, Simona Ventura, 58, Giovanni Terzi, 59, Carlotta Mantovan, 40, Paola Perego, 57, Antonio Caprarica, 72, Sara Croce, 25, Teo Mammuccari, 59, Lorenzo Tano, 27, Wanda Nara, 36, Lino Banfi, 87.