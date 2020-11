Giacomo Urtis era diversissimo: foto della trasformazione estetica

Giacomo Urtis era diversissimo. Le foto mostrano il prima e il dopo. La trasformazione estetica è stata radicale.

Il medico estetico dei famosi, ora ospite al GF Vip, con le sue cliniche sparse tra Roma, Milano, Bergamo e Londra ha reso felici molte persone grazie ai ritocchini, ma lui stesso, sempre amante dell’apparire, ospite di molti show, con pure un paio di singoli musicale alle spalle, non ha voluto negarsi nulla. Ha voluto sottoporsi a molteplici operazioni per cambiare il suo viso e il suo corpo.

In tutti questi anni il 43enne grazie al bisturi ha dato il via alla trasformazione partendo dalle labbra, per poi proseguire sugli zigomi, la mascella, gli addominali, i glutei e la schiena.

“Le zone del fisico che ho trattato? Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce. Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso. Mi sono rifatto tutto. Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo”, ha detto Urtis in passato, subito dopo aver reso il suo fisico ‘palestrato’.

E ha aggiunto: “E’una tecnica medica nuova che arriva dal Sud America e ho voluto sperimentare a mo’ di cavia sul mio corpo prima di proporla ai mie clienti. Ora ho bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e braccia senza nemmeno un residuo di materiale lipidico. Mi sono fatto rimodellare anche il ‘lato B’, ho scelto una forma ‘a diamante’ che ricorda quella dei ballerini brasiliani di samba”.

Si è anche fatto un trapianto di capelli, lo scorso anno si è sottoposto a un lifting al viso. Ora URrtis si è ancora più rinnovato anche grazie alle punturine di Botox, a cui non rinuncia mai, e ha cambiato look: porta il ciuffo di capelli biondo platino.

