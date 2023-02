Gianluca Grignani ammette: ''Vivo nel caos''. E parla dei suoi 50 anni

Il cantautore si appresta a salire di nuovo sul palco dell’Ariston

A ‘La Stampa’ ha raccontato di come non gli faccia piacere aver compiuto 50 anni

Gianluca Grignani ha affermato di “vivere nel caos”. Il cantautore è famoso per le sue sregolatezze e stavolta ha confermato pubblicamente di non condurre un’esistenza particolarmente sana e razionale, anzi. Intervistato da ‘La Stampa’ alla vigilia del nuovo Festival di Sanremo, che lo vedrà nuovamente in gara, ha spiegato di non essere ancora oggi ‘un santo’, come aveva raccontato qualche tempo fa. Quell’affermazione è assolutamente ancora valida: “Sì vale ancora, punto e finito. Io vivo nel caos”.

I momenti più bui sembrano appartenere al passato, ma il tempo che passa, e le tante candeline sulla torta di compleanno, non rendono particolarmente contento Grignani. “Arrivare a 50 non mi ha fatto impazzire e sfido qualsiasi uomo al quale si chiede di rispondere in sincerità di dire che è felice di averli”, ha continuato.

“Non mi sento l'età che ho, salvo per le paranoie per i miei quattro figli. Quando hanno bisogno sanno che sono qui, in collina a pochi chilometri da loro. Non devo farli sentire in obbligo, far loro pesare che esisto. E poi c'è il tempo che passa, insomma mi ha capito, non amo parlarne”, ha aggiunto.

Su Sanremo Gianluca ha detto di essere contento di fare coppia con Arisa per la serata dei duetti. “Faccio il filo ‘artistico’ ad Arisa da un sacco di tempo, per me lei è un David Bowie al femminile e so che questa comparazione farà storcere il naso a qualcuno. Arisa mi ha sempre stimato tanto e io ricambio di cuore; guardatela cantare, il modo in cui fa televisione, quando recita... Rosalba ha tante facce e forse nessuna è la sua oppure è solo una grande artista che sa muoversi in questo mondo. Spero che la nostra collaborazione continui anche dopo il Festival”, ha concluso.