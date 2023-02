Starebbero insieme dallo scorso agosto, la 29enne felice con Andrea a Courmayeur

La sorella di Silvia, zia di Nicole, scrive entusiasta: “Sono felice”

Giulia Provvedi de Le Donatella, per lungo tempo single dopo la rottura con Pierluigi Gollini nel 2019, ha un nuovo fidanzato. La prima foto col compagno è sulla neve: lui le regala un bacio sulla guancia mentre lei guarda dritto nell’obiettivo dello smartphone e scrive: “Sono felice”.

Giulia Provvedi de 'Le Donatella' ha un nuovo fidanzato: la prima foto con lui è sulla neve

Giulia e Andrea, questo sarebbe il nome del ‘misterioso’ fidanzato, si divertono a Courmayeur, località alpina dell'Italia nordoccidentale, ai piedi del Monte Bianco. In Val d’Aosta i due assaporano l’ebrezza di discese spericolate con lo snowboard sulle piste.

Giulia sarebbe legata ad Andrea dallo scorso agosto. Il ragazzo, di cui non si conosce il cognome, sarebbe un imprenditore nel mondo del calcio: è probabile che la 29enne lo abbia conosciuto proprio grazie alla lunga relazione con Gollini, portiere del Napoli, arrivato in questa stagione in prestito dalla sua ex squadra, l’Atalanta.

La Provvedi, sorella di Silva e zia della piccola Nicole, nata nel 2020, torna a sorridere euforica dopo aver vissuto un terribile lutto per la morte del papà il 14 settembre scorso. Nello scatto condiviso è col volto ‘nature’. “Io in modalità no make up”, scrive. Poi elenca le cose per cui essere grata: “Amore mio; panorama più amore smisurato per i carboidrati; discesa apparentemente tranquilla; musata sulle protezione. PS: sono felice”.