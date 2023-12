Flessioni all'aperto a 2 gradi, bagno nell'acqua ghiacciata: Gianluca Vacchi mostra la sua faticosa morning routine

In costume il 56enne mostra il suo segreto per mantenersi in forma splendente

Gianluca Vacchi rivela il suo segreto per mantenersi giovane e atletico a 56 anni. Sul social mostra la sua faticosa ‘morning routine’: fa una serie di flessione all’aperto senza paura che ci siano solo 2 gradi, poi si regala anche un bagno nell’acqua ghiacciata.

Con indosso solo un costume bianco, Mr. Enjoy si sottopone, come ogni mattina, a 50 flessioni, anche con una sola mano. Sul viso ha i patch per ridurre le borse sotto gli occhi. Subito dopo entra nella vasca ricolma di ghiaccio. In un post ai fan consiglia: “Acqua a meno 6 gradi centigradi, 3 volte al giorno per un totale di 25 minuti. Puoi iniziare con una doccia fredda, aumentando la tua resistenza ogni giorno di più! I benefici sono inimmaginabili”.

Vacchi aveva parlato del suo modo di tenersi in forma anche in un’intervista al Corriere della Sera. “Gioco a padel 4 ore al giorno. Mi sveglio alle 5 e mi chiudo nella camera iperbarica dove dormo altre due ore. Poi mi alzo, faccio ginnastica per un’ora, poi 20 minuti nella vasca piena di ghiaccio a zero gradi, che ha sostituito la crioterapia perché crea un freddo uniforme. Mi ci metto dentro a braccia incrociate, anche pronto a un arresto di qualunque genere…”, aveva detto.

Mr. Enjoy resiste pur di regalarsi l'eterna giovinezza

“La funzionalità fisica migliora la qualità della vita”, aveva sottolineato l’imprenditore legato a Sharon Fonseca, 28 anni, e padre di Blu Jerusalema, 3 anni. “La prima volta in vasca per 18 minuti, ho smesso di tremare la mattina dopo. Però genera un ringiovanimento impressionante. Svegliarsi, chiudersi in un sarcofago e tutto il resto sono sforzi enormi. La disciplina non ce l’hai perché hai i soldi”, aveva anche aggiunto.