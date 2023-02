Gianluca Vacchi fa un regalo super costoso alla compagna Sharon Fonseca che compie 28 anni: guarda

Mr. Enjoy non bada a spese per il compleanno della modella

Il 55enne fa vivere alla madre di Blu Jerusalema una giornata ricca di sorprese

Gianluca Vacchi non bada a spese per il compleanno della compagna Sharon Forseca. Alla compagna, madre di Blue Jerusalema, 2 anni, così fortemente desiderata da entrambi, fa un regalo super costoso per i 28 anni: le dona un’auto di lusso. Mr. Enjoy la sorprende e gliela fa trovare nel giardino della loro villa a Miami con sopra un enorme fiocco rosso.

L’imprenditore 55enne, star dei social, per la sua Sharon sceglie una Range Rover, la personalizza grazie al car wrapping: la carrozzeria è ricoperta col velluto. La macchina è tutta nera. Il modello è super esclusivo e full optional.

La Range Rover parte da una base di poco più di 50mila euro per poi salire vertiginosamente se si scelgono modelli della linea più alta, come l’esclusivo SV Carmel Edition. E’ l’autovettura più costosa e potente. Si tratta di una serie speciale realizzata in soli 17 esemplari: costa ben 345mila dollari.

Vacchi il 31 gennaio, giorno del compleanno della Fonseca, per Sharon organizza una giornata ricca di sorprese, sin dal mattino, quando con la loro bambina le porta una torta con sopra le candeline accese.

Sharon riceve anche fiori, poi arriva la macchina con effetto velvet, sulla quale spiccano dettagli rossi, come le iniziali della modella. Gli interni solo color crema. Non è la prima volta che riceve un’automobile: già nel 2020 Gianluca le aveva donato una macchina sportiva, a San Valentino 2021 ne era arrivata un’altra bianca.

Vacchi, del resto, ha una vera passione per il mondo dei motori: in garage infatti possiede una Lamborghini, una Ferrari e pure una Rolls Royce in velluto con le sue iniziali dal valore di 500mila dollari.