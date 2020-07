Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno deciso di scoprire il genere del nascituro che la modella porta in grembo in un modo davvero spettacolare. La coppia ha fatto volare un elicottero sopra la tenuta bolognese dell’imprenditore. Il velivolo poi ha lasciato cadere del fumo colorato di rosa. Il bebè sarà quindi femmina. Le immagini dell’emozionante momento sono state postate su Instagram da entrambi. Lui accanto al video ha scritto: “Siamo felici di condividere con voi la scoperta del genere di nostro figlio”.

La 25enne venezuelana darà alla luce la bimba poco dopo la fine dell’estate. Per entrambi si tratta del primo figlio. L’emozione è tanta. In questo periodo il 52enne e la compagna si trovano in Italia dopo aver lasciato la Florida (hanno fatto molto bene: in questo momento lo stato americano sta vivendo una drammatica crisi dovuta ad una cattiva gestione della pandemia).

Qualche tempo fa Vacchi ha rivelato che suo figlio, o meglio figlia, sarà mostrato sui social e prenderà parte ai suoi seguitissimi post Instagram. In un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ ha spiegato: “Sicuramente mio figlio o figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico. Non ho nessun tipo di filtro, tranne che per momenti ovviamente molto privati che non possono essere condivisi: lo farò con la giusta misura che stabilirò con Sharon e che non sarà certamente deciso da un tribunale mediatico della esposizione del minore”.

Scritto da: la Redazione il 14/7/2020.