Giorgia Lucini, ex di Damante, mamma bis: ecco come si chiama il secondogenito

Giorgia Lucini, ex fidanzata di Andrea Damante, volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island, è mamma bis. Alle 8,35 di oggi, 8 marzo 2021, ha dato alla luce il suo bebè all’Ospedale Gemelli di Roma. Il piccolo, un bel maschietto, pesa 3,980 chilogrammi ed è lungo ben 55 centimetri, lo rivela il papà, Federico Loschi, che sul social, nelle sue IG Stories, rivela pure come si chiama il secondogenito.

Il giocatore di basket è al settimo cielo: è nato il suo secondo figlio dopo Riccardo, venuto alla luce a marzo 2019 e che tra pochi giorni compirà appena 2 anni. “Alle 8,35 di oggi, 8 marzo 2021 (festa della donna…) è nato quel gran figo di Tommaso Loschi. Mamma Gio sta bene, anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone. Grazie a tutti che stanotte e all’alba vi siete preoccupati per lei e per il bimbo come al solito non se n’è fregato nessuno”, scrive lo sportivo.

La Lucini, appena ricoverata, aveva spiegato ai fan che avrebbe dovuto partorire con un parto naturale, ma non avendo ancora le contrazioni, in mattinata sarebbe ricorsa al cesareo. Così è stato, tutto è andato per il meglio.

“Mi sembra di vivere un sogno...da ragazzino quando parlavo con mia mamma le dicevo che avrei desiderato di diventare un giocatore di basket...poter vivere di pallacanestro , la mia malattia ...di girare il mondo e avere la fortuna di trovare la donna giusta che mi permettesse di poter costruire una famiglia presto...per poterci godere al massimo due bimbi (perfetto se fossero stati maschi per giocare 1contro1 al campetto) ...che avrei sognato di chiamare Riki e Tommi ..i miei due nomi preferiti...quelli con cui avrei voluto chiamarmi io…”, scrive ancora il cestista, padre entusiasta.

“Oggi a 31 anni questi sogni sono piano piano diventati realtà....grazie anche a te Giorgia che a 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai...e mi hai seguito in ogni posto d’Italia... sei pazzesca nana mia. Ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo ...e appena finisce questo brutto periodo...tutti e 4 ad Ibiza. Ti amo”, conclude nel suo post dedicato alla compagna e alla cicogna appena arrivata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2021.