Giorgia Palmas e Filippo Magnini, shopping con pancione e mascherine: mai divisi in gravidanza

Giorgia Palmas e Filippo Magnini con la fine del lockdown si regalano il primo giro di shopping insieme. Mascherine per entrambi e pancione in primo piano per la bella showgirl 38enne. I due non sono mai divisi in gravidanza. Lo sportivo segue ogni passo della sua splendida mora che lo renderà padre per la prima volta. Giorgia, invece, è già mamma di Sofia, 11 anni, nata dalla relazione con Davide Bombardini.

Praticamente inseparabili, Giorgia e Filippo mano nella mano passeggiano in centro a Milano e fanno acquisti. La Palmas ha annunciato con gioia la sua seconda gravidanza solo pochi giorni fa, ma la gestazione è già avanzata. Al momento non svela la data del parto, ma ai follower raggiante racconta che il trasloco nella nuova casa scelta con Filippo e la figlia è imminente e mostra nelle sue IG Stories una lunga fila di scatoloni, pronti a essere trasportati nel nuovo appartamento.

La coppia si gode questi giorni speciali. Avrebbero dovuto sposarsi il 28 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria il matrimonio è rimandato a data da destinarsi. Intanto c’è un bebè in arrivo, il sogno famiglia per entrambi e il forte desiderio di Magnini di tornare a gareggiare nel nuoto. A La Gazzetta dello Sport Re Magno ha confessato di pensare con grande insistenza alla sua quinta Olimpiade: con l’assoluzione piena dall’infamante accusa di doping, potrebbe puntate ai Giochi di Tokyo rinviati al 2021.

“Penso alla gente che mi spinge e mi dice ‘torna capitano, il nuoto senza di te non è la stessa cosa’ e dopo tutto quello che ho passato in questi anni…. Penso a Giorgia, a Sofia e al figlio che sta per arrivare: potermi fare vedere da loro sugli spalti. Una spinta in più“, ha rivelato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2020.