Giovanni Ciacci ha perso 20 chili in tre mesi: 'Forse ho capito come combattere la malattia’

Giovanni Ciacci ha perso ben 20 chili in appena tre mesi. Il noto volto tv, opinionista ed esperto di look, si è mostrato con un fisico molto più leggero in una serie di foto pubblicate sul social e scattate in Sicilia. Condividendo orgoglioso le immagini, ha scritto su Instagram: “Sono molto felice di annunciarvi che ho perso in tre mesi 20 kg. Ancora il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo. La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”.

Giovanni, che lo scorso marzo ha compiuto 50 anni, ha quindi ringraziato molte delle persone che lo stanno accompagnando in questo percorso, a partire dalla professoressa Evelina Flachi e dal personal trainer Maikol Fazio. Poi però ha voluto dire grazie anche sé stesso per essere riuscito, forse, a capire come affrontare la bulimia. “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia”, ha concluso.

Recentemente Ciacci ha dichiarato di aver deciso di lasciare il mondo della televisione. Qualcuno però sussurra che potrebbe prendere parte al ‘Grande Fratello Vip’, in partenza a settembre. Già lo scorso inverno Ciacci aveva dovuto rinunciare a partire per l’Isola dei Famosi come concorrente. Dopo le visite mediche gli erano state infatti trovate delle cicatrici ai polmoni dovute all’infezione da Covid (nonostante avesse avuto sintomi lievi durante l’infezione).

Scritto da: la Redazione il 9/8/2021.