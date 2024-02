Il gossip sulla rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è appena diventato ancora più forte: ecco perché

Da settimane la coppia non appare più insieme sui social

Dopo 4 anni d'amore la relazione sarebbe al capolinea

Da qualche settimana si rincorrono le voci di una crisi profonda tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. I due sono insieme da quattro anni. L’influencer 28enne non ha più postato nulla insieme al compagno con il quale ha recentemente acquistato e ristrutturato un appartamento. Non solo, nel giorno del compleanno di Carlo, Giulia era assente.

Carlo Beretta ha festeggiato il primo compleanno senza Giulia De Lellis

Giulia in questi giorni si è mostrata insieme alla famiglia e alle amiche, è andata anche a Sanremo per sostenere il suo ex Irama, con il quale è sempre rimasta in ottimi rapporti. Carlo però è sparito e adesso arriva la prova della rottura. Il 16 febbraio il rampollo dei Beretta compie 27 anni e ha festeggiato in un locale con tanto di torta e candeline, ma senza Giulia. La De Lellis è solita festeggiare alla grande le ricorrenze dei suoi cari e ogni anno mostra tutti i dettagli dei suoi celebri party. Questa volta invece tutto tace, la 28enne ha postato solo una canzone di Pino Daniele, ‘Amore senza fine’. Forse una dedica al suo ex fidanzato.

La coppia è legata da 4 anni e ha sempre trascorso il compleanno insieme

Giulia e Carlo si sono conosciuti grazie all’ex di lei Andrea Damante: un’amicizia che nel tempo si è trasformata in un legame solido. La De Lellis non aveva mai nascosto i progetti che sognava di realizzare con l’imprenditore: soprattutto le nozze. Potrebbe essere proprio il matrimonio il motivo della rottura oppure i due si sono presi del tempo per riflettere…