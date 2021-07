Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta innamorati a Portofino: guarda

Giulia De Lellis sempre più innamorata di Carlo Gussalli Beretta. La 25enne di Pomezia dopo aver trascorso un mese in Spagna per le registrazioni di Love Island si è ricongiunta con il fidanzato 24enne. Prima Forte dei Marmi, poi Portofino: l'estata è dolcissima per la coppia.

Circondati dagli amici fanno l'aperitivo in piazzetta a Portofino. I paparazzi li sorprendono al tavolino mentre brindano e non staccano gli occhi dallo smartphone. Sui social si mostrano felici e innamoratissimi: si stanno godendo le vacanze in Versilia tra giornate in spiaggia e lunghe gite in mare con tuffi e moto d'acqua. A cena scelgono risorantini romantici e la De Lellis sfoggia sempre look ricercati.

Amici da oltre un anno, Carlo e Giulia si sono conosciuti proprio a Forte dei Marmi mentre lei era in vacanza con Andrea Damante. Un'amicizia che si è trasformata poi in un rapporto serio...

Scritto da: La Redazione il 23/7/2021.