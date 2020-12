Giulia De Lellis debutta al cinema con un famosissimo attore: ecco chi è

Giulia Le Lellis debutta al cinema con un famosissimo attore al suo fianco. La celebre influencer 24enne in questi giorni si divide tra Roma e Milano per recitare. Nella Capitale è impegnata sin dall’alba sul set del film “Genitori contro influencer”, diretto da Michela Andreozzi. Nel cast al suo fianco c’è Fabio Volo, 48 anni.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne 24enne interpreta se stessa. La pellicola, una commedia, vede tra i protagonisti pure Nino Frassica. La De Lellis è entusiasta: sul social regala l’incredibile notizia ai follower con una clip video in cui sogna di annunciare la favolosa novità alla nonna, poi mentre è a letto, la chiama Fabio Volo sul cellulare e scopre così che è tutto vero: il sogno si è tramutato in realtà.

Giulia è sempre più lontana dalla tv: ormai da tempo non fa più ospitate nei programmi che vanno in onda sul piccolo schermo. Ha deciso che ‘da grande’, oltre a curare i suoi innumerevoli impegni con i vari brand e a promuovere prodotti, vuole recitare.

Aveva già debuttato da attrice nella web serie di Witty Tv “Una vita in bianco” accanto agli attori di “Un posto al sole” Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, ora le si sono aperte per la prima volta le porte del mondo del cinema. La mora, felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, non si è lasciata scappare l’occasione e adesso condivide la sua immensa gioia con i suoi 5 milioni di follower che impazziscono per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2020.