 Giulia De Lellis: 'I giornalisti mi chiamano attrice, mi piace, mi sto abituando'

Giulia De Lellis è euforica dopo la conferenza stampa del film in cui recita, “Genitori VS Infleuncer”, diretto da Michela Andreozzi e in uscita su Sky il giorno di Pasqua, il 4 aprile. “I giornalisti mi chiamano attrice, mi piace, mi ci sto abituando”, confessa nelle sue IG Stories sul social.

In remoto ha risposto a tutte le domande di chi voleva saperne di più sulla pellicola, insieme al resto del cast e alla regista. La mora 25enne è raggiante: “E’ stato un grande insegnamento partecipare con questi grandi professionisti”, racconta.

Non riesce a credere a come la sua carriera stia spiccando il volo: “Oramai, io attrice… Non mi ci sento pienamente, ma ci sono stati dei momenti in cui mi ci sono sentita, fatemelo godere! Adesso no, parlo con voi e sono sempre io, il fatto che abbia fatto un film non cambierà la mia personalità, state tranquilli. Io però ho fatto una parte in un film, il primo…”.

“Vengo da un paesino piccolo, con tanta determinazione, una quantità infinita di curiosità, ho studiato tanto, anche se non mi piaceva, ho dovuto farlo: ce l’ho fatta. Se ce l’ho fatta io, ce la potete fare tutti, basta desiderarlo intensamente, crederci, volerlo. Non ti capitano così le cose, devi guadagnartele, ma se ci lavori tanto sopra arrivano e io ne sono la dimostrazione”, sottolinea Giulia.

La De Lellis poi chiarisce che non è stata raccomandata per la pellicola, come qualcuno potrebbe pensare: “In realtà sono stata provinata di brutto, stavo sudando freddo, stavo malissimo. Sono stata chiamata per il provino, mi sono isolata per 10 giorni a casa, ho studiato tutto il copione e poi ce l’ho fatta a convincerli e a ottenere la parte. La volevo tantissimo e me la sono portata a casa”.

E ribadisce, concludendo il suo lungo discorso: “Se uno desidera fortemente qualcosa e ci lavora su, ce la può fare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2021.