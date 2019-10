Giulia De Le Lellis, il suo libro sarà tradotto all'estero: 'Sconvolta'

Giulia De Lellis è raggiante. Da Singapore, dove si trova con il fidanzato Andrea Iannone, regala una notizia super ai fan: il suo libro, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, in vetta a tutte le classifiche italiane, ora sarà tradotto anche all’estero. La bella influencer 23enne è inarrestabile, il suo successo ora diventa globale.

E’ in palestra, si sta allenando, ma una telefonata le regala la buona nuova: il suo libro sarà tradotto anche per il mercato estero. Giulia De Lellis è stupefatta ed emozionata. Ai suoi ammiratori lo confessa subito.

VIDEO

“Mi è arrivata una notizia scioccante, non potevo non dirvela. Mi hanno appena detto che stanno arrivando delle richieste per far tradurre il mio libro anche all’estero. Quindi è stato richiesto da paesi esteri!”, racconta la mora fashion blogger, attrice e scrittrice.

Poi aggiunge: “Sono sconvolta. Già sto pensando a come tradurranno il mio titolo, a come lo storpieranno con parole stranissime, magari in cinese o in spagnolo. Non lo so. Comunque… bellissimo! Sono molto felice”.

Il libro si conferma un vero e proprio caso editoriale e rimane stabile al primo posto delle top ten, sia in libreria che online. Le vendite stanno registrando cifre da capogiro: incredibile, ma assolutamente vero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2019.