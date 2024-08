L’influencer 28enne e il trapper 33enne pizzicati insieme a Savelletri, in provincia di Brindisi

I due in spiaggia mantengono una certa distanza, ma è la prima vacanza insieme

I dubbi ormai sono davvero pochi, quasi inesistenti. Questa estate 2024, ormai agli sgoccioli, sembrerebbe proprio aver regalato un ‘altra nuova coppia. Giulia De Lellis e Tony Effe finalmente sono stati paparazzati alla luce del sole. Le foto le pubblica Chi che titola: “Giulia De Lellis: prima vacanza alla luce del sole con Tony Effe”.

Giulia De Lellis e Tony Effe finalmente paparazzati alla luce del sole: le foto della nuova coppia dell'estate su 'Chi'

L’influencer 28enne e il trapper 33enne sono stati pizzicati insieme a Savelletri, in provincia di Brindisi, nella calda Puglia. In spiaggia non si sono lasciati andare a coccole evidenti, mantenendo una certa distanza, ma rimanendo comunque sempre ‘vicini, vicini’.

Del resto la romana e l’artista sono stati avvistati quasi sempre negli stessi luoghi da giugno in poi. E nonostante Tony abbia etichettato l’ex ‘vippona’ del GF come una semplice “amica” sulle pagine del Corriere della Sera, i rumor sulla loro love story appena iniziata non si sono mai placati.

L’influencer 28enne e il trapper 33enne pizzicati insieme a Savelletri, in provincia di Brindisi

Giulia a marzo ha chiuso la relazione, durata quattro anni, con Carlo Beretta, ora legato a Melissa Satta. Ha avuto qualche flirt fugace, uno su tutti con Giano Del Bufalo, fratello di Diana. Poi è arrivato Tony, ex membro della Dark Polo Gang.

Il settimanale fa sapere che la nuova coppia si è concessa qualche giorno di relax a Borgo Egnazia, esclusivo resort cinque stelle lusso. Nicolò Rapisarda, questo il vero nome di Effe, e la De Lellis sembrano proprio inseparabili. Ora si attende solo l’ufficialità, anche se magari è ancora un legame troppo fresco per diventare ‘importante’.