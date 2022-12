''Mi sono tormentata per anni, oggi posso indossare quello che voglio'': Giulia Salemi spiega come ha ottenuto il fisico dei suoi sogni

L’influencer non si piaceva: “Passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice”

La 29enne: “Sto diventando la donna che sognavo di essere”

Giulia Salemi vive un momento d’oro. A Chi l’inflencer 29enne, modella e conduttrice, addetta alla postazione social al GF Vip, confessa: “Per me questo è un momento di successo. Sono autonoma e indipendente e sto diventando la donna che sognavo di essere”. Negli ultimi mesi anche il suo corpo è cambiato, sulla sua forma fisica rivela: “Mi sono tormentata per anni… Pierpaolo Pretelli è stato la mia dieta!”. Il fidanzato 32enne, a cui è legatissima, è stato una vera fortuna.

Giulia Salemi sulla sua forma fisica: ''Mi sono tormentata per anni... Pierpaolo Pretelli è stato la mia dieta''

Giulia è davvero contenta e soddisfatta delle sue forme. “Sono più sicura di me, più matura. Non sono più la ragazzina alla continua ricerca di approvazioni. Ho iniziato a dettare le mie regole. Fisicamente è un miracolo. Mi sono tormentata per anni, ho sofferto perché non riuscito a trovare una forma fisica adatta, passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice. Sono cambiata dopo il GF Vip e grazie a Pierpaolo, che mi ha dato molta serenità, è stato lui la mia dieta!”, confida al settimanale.

Il 32enne le ha dato l'amore e la stabilità che le serviva per sbocciare definitivamente

Prima Giulia era diversa, Nel 2018 nella Casa del GF Vip non era ancora una ragazza 'risolta'

“Ho sempre avuto la passione per la moda - continua l’ex gieffina vip - Ma ora grazie alla forma fisica che ho trovato posso inossare tutto quello che ho sempre voluto. Sono nel mio parametro di bellezza, non in quello degli altri. Uso look che mi valorizzano”. Adesso quando si guarda all specchio vede “una ragazza soddisfatta”. E ammette: “Sono molto autocritica, ma oggi dico: sono fiera di me!”.

Ora si piace molto e può indossare tutto quello che le piace e la valorizza

Giulia si è risolta anche mentalmente, il più grande traguardo? “Poter essere finalmente me stessa! Prima si aspettavano da me che fossi bella e superficiale. Poter essere anche la Giulia seria mi ha liberata. Perché sono anche questo, ho un lato tormentato che mi porto dietro da quando ero piccola. Sono riflessiva, a tratti malinconica. Poter essere me stessa in televisione, sui social, nella vita reale, scegliere cosa fare, poter dire di no, lavorare senza scendere a compromessi per me è il traguardo più grande”.