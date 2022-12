Wanda Nara ci prende in giro? Dopo il viaggio alle Maldive con Icardi: ''Non sto con lui, c'abbiamo riprovato ma non ha funzionato''

La showgirl argentina fa chiarezza sul viaggio ai tropici con Maurito

I due ormai rasentano il ridicolo e sulla notizia della presunta gravidanza della 35enne…

Wanda Nara stupisce tutti, sembra quasi che prenda in giro i suoi fan e i media. Dopo il viaggio con Icardi alle Maldive, quello che li ha riportati a farsi vedere felici e contenti pure sui social, rispondendo alle domande dei follower rivela che non c'è stata alcuna reunion. “Non sto con lui, ci abbiamo riprovato ma non ha funzionato”, sottolinea.

La showgirl e il calciatore stanno rasentando il ridicolo con tira e molla continui e dichiarazioni discordanti che si susseguono di giorno in giorno. Quando le viene chiesto perché sia volata ai tropici col marito 29enne, con cui aveva detto di aver firmato la separazione, la 35enne risponde: “Perché ho alcune campagne pubblicitarie. E altri impegni di lavoro”. Non è tutto.

La 35enne sarebbe partita con il calciatore 29enne solo per assolvere ad alcuni impegni di lavoro

Un utente chiede a Wanda perché non ammetta pubblicamente che si è riconciliata con Maurito, lei confessa: “Perché mentirei. Ci ho riprovato perché credo che una relazione di tanti anni meriti un'altra opportunità, ma non ha funzionato”. Si torna così punto e a capo: un ‘reset’, come se la vacanza romantica fosse stata tutta una boutade a mezzo social, con tanto di dichiarazioni d’amore per la moglie dello sportivo.

Per molti Wanda Nara sarebbe addirittura incinta, anche questa sarebbe una delle tante ‘fake news’. Era stato lo stesso Icardi a meta ottobre scorso, in una delle sue invettive social contro l’ex compagna a rivelare che l’ex opinionista del GF Vip non può più avere bambini. Replicando ai gossip che volevano Wanda incinta del rapper L-Gante, il bomber del Galatasaray aveva confidato: "Ovviamente, la gravidanza non ha nemmeno bisogno di una risposta. Lei ha già risposto. Chi segue la nostra storia sa che abbiamo avuto Isabella 6 anni fa e che non può rimanere incinta. Non c'è nient'altro da chiarire".