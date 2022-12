Totti e Blasi verso l'accordo? Francesco avrebbe ammesso che la soluzione gli ''costerà un sacco''

I legali dell’ex coppia sarebbero al lavoro per raggiungere una separazione consensuale

Francesco Totti e Ilary Blasi si avvierebbero verso un accordo consensuale per una separazione finora piuttosto travagliata, dopo il crack annunciato lo scorso luglio. Lo scrive il Corriere della Sera. L’ex capitano della Roma avrebbe ammesso che l’addio gli “costerà un sacco”, ma alla fine lui sistemerà tutto, anche, probabilmente, per il bene dei tre figli: Cristian, 17 anni appena compiuti, Chanel, 15, e la piccola Isabel, 6.

Inutile farsi la guerra. I rapporti tra il 46enne e l’ex Letterina non sarebbero affatto migliorati: rimarrebbero ai minimi termini, quasi inestistenti, così scrive il quotidiano di via Solferino. I legali dell’ex coppia, Alessandro Simeone per lei, Antonio Conte per lui, però starebbero facendo l’impossibile per trovare una soluzione pacifica e scongiurare in questo modo la separazione giudiziale in tribunale.

“A confermare l’ipotesi sarebbe stato lo stesso Totti - scrive il giornale - Qualche giorno fa, negli spogliatoi, dopo la partita di calcio a 8 che la sua Weeze ha vinto 2 a 1 contro la Roma, rispondendo a una battuta dei compagni, avrebbe detto: ‘Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto’”.

La Blasi, intanto, dopo un lungo periodo da single, dopo 20 anni insieme all’ex calciatore, di cui 17 di matrimonio, parrebbe aver trovato un altro uomo in grado di farle battere il cuore. Bastian, che sul social ha un profilo ‘blindatissimo’, imprenditore di Francoforte, è stato paparazzato con lei da Chi a Zurigo, in Svizzera. I due avrebbero alloggiato nel lussuoso Hotel Dolder Grand, con vista su lago. Le foto dello scoop del rotocalco in poche ore sono diventate virali: gli atteggiamenti che li ritraggono insieme parrebbero raccontare una grande complicità.