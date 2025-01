Giulia Salemi mostra il contenuto della sua 'mummy bag' a pochi giorni dall'ingresso in ospedale per partorire: guarda

Il suo maschietto, fortemente desiderato con Pierpaolo Pretelli, sta per nascere

Giulia Salemi è pronta a stringere tra le braccia il suo maschietto, fortemente desiderato col compagno Pierpaolo Pretelli, già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni. La 31enne sul social mostra il contenuto della sua ‘mummy bag’ a pochi giorni dall’ingresso in ospedale per partorire.

“Ci siamo quasi, aiuto! E’ questione di giorni… Vi faccio vedere tutto quello che ho preso come borsa del parto per me e ‘pistacchio’”, sottolinea l’influencer nelle Stories. Giulia ha preparato una borsa per lei e un’altra per il bebè, di cui ancora non ha voluto svelare il nome. La sua l’ha scelta in tessuto ‘Teddy’. “Troppo cute”, sottolinea.

La Salemi ha acquistato degli ‘organizer’ per dividere tutto: ha separato i suoi capi dal beauty, accessori, cortine bimbo, cambio piccolo, accappatoio e così via. Ha pure comprato delle simpatiche bustine per i cambi di ‘pistacchietto’, come lo chiama lei. “Abbiamo preparato tutti i suoi primi vestiti divisi per giorni, igienizzati e ordinati”, spiega.

Nel borsone non può mancare la camicia da notte post parto

Nella ‘mummy bag’ dell’ex gieffina vip non possono mancare le coppette assorbilatte: “La mia ostetrica mi ha consigliato queste da mettere dentro il reggiseno per mantenere asciutta la pelle del seno”. Tra i prodotti corpo c’è il burro anti smagliature: “Per chi non ama l’olio c’è il burro. Vanno benissimo sia per le donne incinte che non. Dovrebbe essere un’abitudine per tutte noi”.

In bustine divise ci sono i cambi del bebè

Giulia in alcuni 'organizer' ha messo ogni cosa, mostrando grande ordine e precisione

Giulia porta in ospedale pure le salviette disinfettanti: “Le uso anche a casa per disinfettare tutto: superfici, oggetti, sanitari, eccetera. Queste rimuovono davvero il 99,9% dei batteri. Per me le migliori. Io sono un po’ pazza, maniaca dell’igiene”. Nel suo beauty ha poi messo il detergente corpo e capelli, l’olio emudermico, la crema fluida corpo, il detergente intimo, la pasta cambio, altre salviette detergenti e crema seno: sono tutti prodotti per lei e il bebè, specifici anti irritazione e anallergici. Non possono mancare i pigiamini due pezzi, le pantofole e la camicia da notte post parto, con i bottoni davanti.