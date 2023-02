L’influencer 29enne al GF Vip parla del momento no con l’ex velino

Il 32enne: “Bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro”

Giulia Salemi, dopo giorni di voci, alla fine lo ammette. Trascorrerà un San Valentino amaro. Al GF Vip, in apertura di puntata, Alfonso Signorini, dopo averla salutata, le domanda a freddo: “E’ vero che tu e Pierpaolo non state più insieme?”. L’influencer, dopo un profondo sospiro, risponde: “Voglio essere sincera, io e Pierpaolo stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni”. L’ex velino guarda tutto in diretta dal GF Vip Party che conduce insieme a Soleil Sorgé e, col volto triste, alla fine conferma.

Giulia Salemi in lacrime, San Valentino amaro: ''Io e Pierpaolo siamo in crisi''. Pretelli conferma

Signorini è dispiaciuto per i Pralemi: “Pensavo che questa cosa non fosse vera...”. “Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore”, chiarisce Giulia. Ha gli occhi lucidi, ma va avanti e aggiunge: “Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di poter trovare una soluzione”.

L’influencer 29enne al GF Vip parla del momento no con l’ex velino. E' vicina alle lacrime

La Salemi si asciuga gli occhi. Alfonso la conforta: “Vedrai che riuscirete a trovare la soluzione, ce la metterete tutta”. “So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy, ma mi auguro che questa cosa accada”, dice ancora l’italo-persiana. “Anche io te lo auguro con tutto il cuore perché vi voglio bene”, le fa eco il 58enne.

L'italo-persiana spera di trovare una soluzione

“Quindi passerete il San Valentino separati?”, chiede Alfonso. “Sembrerà surreale ma lo trascorreremo con te a Napoli”, precisa la Salemi. E chiosa: “Magari ci farai anche da da psicologo”.

Pretelli ha il volto contrito, E’ Soleil a spezzare l’imbarazzo del modello e conduttore: gli esprime la sua vicinanza. Pierpaolo, alla strette, ammette che la crisi c’è: “Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto… Non voglio dire altro”.

Il 32enne ascolta tutto dal GF Vip Party poi chiarisce: “Bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro”

Dopo la puntata del reality show Giulia torna a parlare e spiega i motivi che l’hanno spinta a parlare della situazione: “Siamo da due anni sotto le luci dei riflettori, prima che le persone speculino sulla nostra storia, ci tenevo a chiarire questa cosa in tv”. Lo sconcerto sui social è generale: i fan della coppia sono tutti spiazzati.