Giulia Salemi al quinto mese di gravidanza sfila da sola sul red carpet a Venezia col pancione: guarda

La 31enne indossa uno splendido abito di Tom Ford: il look è total white

E’ fotografatissima: le sue forme da mamma catturano i flash dei fotografi presenti

Non manca neppure stavolta, facendo storcere il naso a chi vorrebbe solo divi sul tappeto rosso. Giulia Salemi al quinto mese di gravidanza domenica 1 settembre sfila da sola sul red carpet a Venezia col pancione fasciato da uno splendido abito firmato Tom Ford. Il look dell’influencer 31enne è total white, arricchito da gioielli griffati Tiffany & Co.

Giulia Salemi al quinto mese di gravidanza sfila da sola sul red carpet a Venezia col pancione

L’anno scorso Giulia aveva calcato la passerella della Mostra del Cinema insieme al compagno Piepaolo Pretelli, stavolta si lascia fotografare senza averlo accanto, orgogliosissima delle sue forme da mamma: è in attesa del primo figlio, frutto dell’amore con l’ex velino 34enne, già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni.

La 31enne indossa uno splendido abito di Tom Ford: il look è total white

Ammiratissima, la Salemi è raggiante. Si accarezza il ventre e si lascia immortalare fiera del cambiamento del suo corpo. E’ elegante e sobria con la creazione che le lascia la schiena nuda e che davanti ha una profonda scollatura a V impreziosita da volant. Sotto calza sandali dal tacco vertiginoso.

E’ fotografatissima: le sue forme da mamma catturano i flash dei fotografi presenti

La mise dell’ex vippona del Grande Fratello raccoglie molti consensi e applausi dei presenti. Anche sui social i complimenti non mancano. “L’eleganza e la classe di Giulia Salemi, che dire se non che è di una bellezza immensa”, scrive uno dei follower. C’è chi è entusiasta del ‘red carpet per due’.