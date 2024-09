La 56enne dal 2021 è tornata al timone di Check-Up, in onda tutte le domeniche sulla Rai

Nel 200 ha sposato Renato Della Valle, 26 anni più di lei, da cui ha avuto la figlia Adele

Luana Ravegnini non ha grandi rimpianti. Al Corriere della Sera rivela dov’era finita durante la lunga assenza dalla tv. La 55enne, negli anni ’90 uno dei volti più noti del piccolo schermo, dal 2021 è tornata al timone di Check-Up, in onda tutte le domeniche mattina sulla Rai. “Dieci anni a Londra sono stati un sacrificio”, confessa. Ma c’è un però…

''Dieci anni a Londra sono stati un sacrificio'': Luana Ravegnini rivela dov'era finita durante la lunga assenza dalla tv

"Ho vissuto a Londra per dieci anni, ho seguito mio marito che aveva ricevuto una proposta allettante di lavoro lì. Ho dato priorità alla famiglia, volevo che mia figlia crescesse col padre accanto. E’ stato un sacrificio: ho vissuto una città meravigliosa che, nonostante la meraviglia, non è riuscita a colmare il vuoto lasciato dalla mancanza dei miei amici, dei miei genitori, di Roma, della quale mi è mancato tutto. Ma non mi sono pentita, specie perché mia figlia ne ha ricevuto un’apertura mentale straordinaria. Si è appena laureata in Communication management, parla inglese, spagnolo, studia, si impegna è quadrata. Il giorno della laurea, mentre prendeva 110 e lode, sono scoppiata a piangere dalla gioia”, spiega la conduttrice.

Luana ha seguito Renato Della Valle, 26 anni più di lei, ex campione di offshore, ex socio di Silvio Berlusconi in Telepiù, immobiliarista, ricchissimo, da cui ha avuto l’adorata figlia Adele. Prima una lunga storia con Claudio Lippi, durata ben sette anni. La Ravegnini sulla rottura dice: “Avevamo aspettative di vita diverse, lui aveva già una famiglia alle spalle, due figlie, io non avevo figli e lui decise che, per il mio bene, sarebbe stato meglio che ci separassimo, ma sui giornali uscì il contrario, che l’avevo lasciato io e che l’avevo fatto soffrire. Non ho mai voluto rettificare, mi dissi: pensassero quello che voglio”.

Quando diventò single, si fecero avanti in tanti, ma lei capitolò solo con Della Valle. Sulla loro differenza d’età chiarisce: “La più anziana sembro io, sono esageratamente monotona, noiosa per certi versi, non uscirei mai, non mi piace la mondanità. E ho sempre avuto uomini più grandi, forse perché mio papà si è sposato molto giovane e mi è sempre mancata la figura protettiva. Ci siamo sposati nel 2008, l’ho voluto io, ci tenevo, ma lui, già separato, nicchiava. Abbiamo fatto un matrimonio molto intimo, non amo lo sfarzo. C’erano solo mamma, sua sorella, i miei e Adele che ha portato le fedi”.

La tv è comparsa nuovamente nella sua vita per caso: “A Londra, la tv non mi mancava. Pensavo che la mia parentesi nello spettacolo fosse terminata ed ero certa che rientrare sarebbe stato impossibile. Neanche guardavo più la tv italiana. Ma la vita è fatta di strane coincidenze, quando ho cominciato a venire a Roma più spesso per seguire da vicino i miei genitori diventati anziani, Raidue ha deciso di riproporre un programma di salute e l’ultimo programma che io avevo condotto parlava di salute, per cui hanno pensato a me”.

Luana è in splendida forma. Confessa il suo segreto: “Mangio sano sempre, sgarro con una carbonara solo ogni tanto, dormo tanto, non esco la sera. E leggo tanta letteratura scientifica sulla longevità attiva e seguo tutti i consigli che ci trovo”.