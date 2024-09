Giulia Salemi rilascia la prima intervista tv da quando ha rivelato di essere incinta e svela il sesso del bebé e i piani per il nome e i piani per il nome

Emozionata entra nello studio di Verissimo: “Devo ancora realizzare che diventerò mamma”

La 31enne svela: “Il parto è previsto a metà gennaio. Sono molto impaurita, è un nuovo corso di vita”

Giulia Salemi si accarezza il suo pancino emozionata. A Verissimo rilascia la prima intervista tv da quando ha rivelato di essere incinta lo scorso 19 luglio e svela il sesso del bebè. Parla anche dei piani per il nome del nascituro. Avrà un maschietto, il secondo per il compagno Pierpaolo Pretelli, 34 anni, già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni. “Il parto è previsto per metà gennaio”, confida la 31enne.

La 31enne racconta come sta andando la gravidanza: “Tutto un nuovo inizio, devo ancora realizzare che a breve diventerò anche mamma. Il parto è previsto a metà gennaio. Sono molto impaurita, è un nuovo corso di vita. Mi hanno detto tutti che smetterò di essere figlia quando diventerò mamma”.

Lei e Pretelli hanno anche superato una crisi abbastanza pesante. “Abbiamo passato un paio di momenti importanti di crisi con grande dignità, abbiamo sempre tutelato l'uno e l'altro, mai strumentalizzato nulla, né spettacolarizzato nulla. Abbiamo avuto una grande pausa che non è durata tantissimo, ma sembrava definitiva. Sembrava che il nostro rapporto fosse giunto al termine. Noi due siamo anime gemelle, ma questo non vuol dire essere perfetti perché la perfezione non esiste. Esiste trovare un equilibrio nelle difficoltà, è proprio in quei momenti difficili che devi farti forza e ritrovare l’amore”, rivela.

Giulia poi aggiunge: “L’amore non era terminato ed entrambi ci siamo cercati. Da un fortissimo choc, la separazione totale, siamo passati a un ri-corteggiamento, come se avessimo ricominciato da capo. Ci siamo dati un'ultima vera grande chance che è quella che ci ha portato a decidere di diventare genitori”.

“Ho scritto una lettera di 12 pagine per Pierpaolo per fargli capire cosa non mi rendeva felice, cosa non andava bene ed è stata funzionale. Anche lui ha iniziato a riflettere su quello che ci stava succedendo”, spiega la Salemi. E’ stato il parroco della sua Piacenza, dove è tornata durante la crisi, a regalarle la chiave di svolta per ritrovare il sentimento. “Adesso non sono più io al primo posto”, confessa.

Giulia riceve una commovente lettera della nonna a cui è attaccatissima. “Abbiamo scoperto che ha un glaucoma che non le permette di vedere, abbiamo cercato di fare di tutto per riprendere un po' la vista e che riesca ad abbracciare il futuro nipotino. Lei è la mia unica nonna e la amo, dice sempre che sono la sua unica gioia perché ha affrontato tantissimi momenti di crisi e ha fatto tanti sacrifici”, chiarisce.

Poi l’ex ‘vippona’ svela il sesso del bebè: “Sarà un maschietto!”. E su Pierpaolo dice: “E’ già papà, per il maschio è diverso, per lui non è la prima volta, lui è un po’ più centrato e preparato, io sono nella fase in cui sto capendo quanto questa mia vita cambierà, mi sto preparando per essere una mamma presente”. Sul nome dice: “Sono davvero in alto mare, ne vorrei due, ma non ne ho neanche uno”. Niente matrimonio all’orizzonte per ora: “Per adesso non ci pensiamo. Ho visto molte separazioni in questo periodo, non mi sembra il momento migliore. Poi essendo io figlia di separati, non è tra le mie priorità. Se succederà sarà un momento bellissimo, ma adesso mi voglio godere la maternità. Non è il matrimonio che lega due persone, ma un figlio lega per sempre”.