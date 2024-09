La showgirl americana, dopo il durissimo sfogo sui social, in tv fa chiarezza

La 64enne, messa alle strette, si apre sulla spinosa questione riguardante la secondogenita

Lei in un post risalente a marzo 2023 aveva detto che erano circa 10 anni che non parlava con la famosa madre. Heather Parisi cerca di fare chiarezza, messa alle strette. Dopo il duro sfogo sui social in cui diceva di non volersi aprire sul suo privato, parla in tv, a Verissimo, del controverso rapporto con la figlia secondogenita Jacqueline, 24 anni, avuta dall’ortopedico Giovanni Di Giacomo. La ragazza è incinta di Ultimo e partorirà entro fine settembre. “Sono felice di diventare nonna”, svela la showgirl americana.

''Sono veramente felice di diventare nonna'': Heather Parisi parla in tv del controverso rapporto con la figlia Jaqueline, incinta di Ultimo

Genitore anche di Rebecca Manenti, la primogenita 30enne avuta dall'ex marito Giorgio Manenti, e dei gemelli Elizabeth e Dylan, avuti quando aveva 50 anni dall’attuale marito Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013, con cui vive ad Hong Kong, sulle prime due figlie e la distanza che le separa da lei dice: “Le figlie più grandi sono donne, hanno la loro vita. Non è la quantità di volte in cui ci sentiamo, ma la qualità. Sono le piccole cose che contano. Non è facile quando due genitori si separano, subentrano problemi, case diverse, città diverse. Subentrano anche equivoci e se non vai perfettamente d'accordo con il papà, è molto complicato. Nascono tanti equivoci”.

Heather su Jacqueline sottolinea: “Non mi rimprovero nulla. Quando è nata Jacqueline Luna avevo 40 anni, pensai: ‘Questa è la mia vita’. Lasciai la carriera, abbandonai tutto. La gente pensava che io fossi matta, lavoravo tanto, ma io volevo fare la mamma. Divento nonna, che poi se ci pensi bene, quando ho conosciuto Umberto, capii subito che volevo diventare mamma con lui. Sono estasiata, è una sensazione meravigliosa”.

Sulle accuse ricevute per il suo silenzio con la figlia incinta precisa: “La nonna non è la protagonista, qui i veri protagonisti sono i genitori e la creatura che sta per nascere. I giornali devono smetterla di scrivere bugie, tante bugie, e gli influencer devono smetterla di mettermi parole in bocca. I miei avvocati si stanno divertendo, io stufando. Feci un'intervista con una giornalista che faceva di tutto per mettermi in difficoltà (Francesca Fagnani a Belve, ndr), pizzicava in continuazione e insisteva che io raccontassi qualcosa. Ma io non avevo intenzione di parlare. Non ero superficiale, ma glissavo. Non ero bugiarda, ma non volevo parlare”.

La Parisi quindi ammette: “Io sono felice di diventare nonna e di conoscere il mio futuro nipote. Per quale ragione io non vorrei incontrarlo? Ma ci mancherebbe altro. Spero che mi chiamerà ‘Nalacrilù’, la gente non deve credere alle zecche e ai giornali spazzatura. Ho sempre seguito quello in cui credo”.

Poi manda un messaggio di pace a Jacqueline: “Mi dispiace se è rimasta male per la non-dichiarazione dell'anno scorso. Lei ha scelto un'altra strada, ha parlato sui social dicendo cose che io non avrei detto. Non si rende conto che altre persone che non c'entrano niente soffrono ed è doloroso, soffrono le conseguenze degli haters. Lei ha scelto di fare così, ma io sono diversa. Non voglio raccontare dove, quando e perché vedo i miei figli. Sogno un pranzo con tutti i miei figli, anche quelli di Umberto, mai dire mai”

L’artista parla pure di Rebecca, che fino ai 17 anni ha vissuto con lei, poi è voluta tornare in Italia. Identica scelta di Jacqueline: “Se sono stata male quando se ne sono andate? Avevo i gemelli piccoli e una vita molto frenetica. Mi è dispiaciuto…”. E aggiunge: “Oggi sono orgogliosissima di lei. Ha compiuto trent'anni, ha fatto una grandissima gavetta studiando all'estero, fa la dentista e abbiamo un bel rapporto. C'è complicità anche se ci vediamo una volta all’anno”.