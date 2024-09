La prima foto social di Giulia De Lellis e Tony Effe, la nuova coppia dello showbiz abbracciata in auto: guarda

Il trapper 33enne pubblica lo scatto, tra i tanti che raccontano i suoi mesi caldi

“E’ stata un’estate bellissima”, scrive entusiasta del successo lavorativo e sentimentale

Non c’erano più molti dubbi, dopo le paparazzate dei settimanali, ora c’è l’ufficialità. Su Instagram arriva la prima foto di Giulia De Lellis e Tony Effe. Lo scatto immortala la nuova coppia dello showbiz abbracciata in auto: l’immagine lascia trasparire l’intimità che li lega. E’ il trapper 33enne a pubblicarla. La mette insieme ad altre foto che raccontano i suoi mesi ‘caldi’. “E’ stata un’estate bellissima”, scrive entusiasta del successo lavorativo, grazie alla hit cantata con Gaia “Sesso e Samba”, e sentimentale. Poi aggiunge, rivolgendosi ai fan: “Vi ringrazio tutti. Ora si torna al lavoro. Ci vediamo a ottobre a Roma e Milano per i miei primi palazzetti”.

La 28enne, dopo l’addio con Carlo Beretta, arrivato a marzo, e un breve flirt con Giano Del Bufalo, non è più single. Tony Effe, con cui era sembrava già in sintonia alle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il 30 giugno in Toscana, è entrato nella sua vita. La liaison promette bene. E pensare che lui, parlando di lei con il Corriere della Sera, l'aveva etichettata solo come un'amica!

L’influencer 28enne nella sua ultima intervista, rilasciata a Cosmopolitan, ha lasciato intendere che il legame con Nicolò Rapisarda fosse in atto. Parlando di un anno molto difficile per lei, a causa di due persone a cui vuole bene che si sono ammalate, ha poi chiarito: “Eppure, alla fine dei conti sto chiudendo quest'anno nel migliore dei modi rispetto a come era partito. Sono riuscita a lanciare il mio brand e nel suo primo anno di vita è andato nel migliore dei modi, anche oltre l'immaginazione. Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell'ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo sola”. Ed è proprio così.