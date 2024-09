Rosalinda Cannavò ha partorito dopo ''ore difficili'': le prime tenere immagini con la piccola Camilla e il neo-papà Andrea Zenga

La coppia di ex gieffini vip ha annunciato la lieta novella sabato 7 settembre in serata

Tra i primi a congratularsi anche il padre di lui, Walter Zenga

Rosalinda Cannavò ha partorito oggi, sabato 7 settembre 2024.

L’ex attrice ed ex gieffina vip ha dato alla luce la sua prima figlia, frutto dell’amore con il compagno Andrea Zenga.

Sia la 31enne siciliana che il 30enne marchigiano hanno condiviso la lieta novella via social proprio nella serata di sabato.

Rosalinda Cannavò, 31 anni, e Andrea Zenga, 30, con la piccola Camilla appena nata

Condividendo un video in cui appare la bimba appena venuta alla luce, che si chiama Camilla, con i neo-genitori emozionati, Andrea e Rosalinda hanno scritto su Instagram: “Benvenuta al mondo Camilla”.

Lui ha aggiungo: “Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili”.

“Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto”, ha continuato.

La neo-mamma dà un bacio alla piccola

Poi un post scriptum: “3,8kg di pura dolcezza già alla nascita”.

Nelle Stories Andrea ha ribadito che il parto non è stato semplicissimo: “E’ tutto merito tuo amore mio. Non so come hai fatto a resistere tutte quelle ore… ma guarda che meraviglia che hai fatto. Vi amo”.

Rosalinda dopo le 'difficili ore' del parto

Rosalinda invece nelle sue IG Stories ha aggiunto: “Ecco il motivo della nostra assenza. Ho il cuore pieno di amore. La nostra Camilla, Caterina. Così come la sognavo. Grazie per aver scelto noi come tuoi genitori”.

Tra i primi a commentare anche Walter Zenga, noto ex portiere della Nazionale e papà di Andrea. Ha scritto: “Benvenuta Camilla”.

La coppia si bacia mentre lei tiene in braccio Camilla

La coppia si è conosciuto durante la quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ nel 2020. Non è sposata, ma convive a Milano.