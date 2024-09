Debutto Grande Fratello 18, Lino Giuliano di 'Temptation Island' squalificato ancor prima di entrare in Casa da Signorini, il motivo

Alfonso accoglie i primi concorrenti, prima però svela la decisione definitiva della produzione

Il Grande Fratello 18, rinnovato sia nella location che nello studio prende il via. Il debutto è segnato subito da un fatto clamoroso. Lino Giuliano, uno dei volti dell’ultima edizione dii Temptation Island viene squalificato ancor prima di entrare in Casa da Signorini. Alfonso spiega il motivo in diretta tv. Il reality all'esordio conquista 2.510.000 spettatori con uno share del 21.28% e vince la serata.

“Voi sapete amici che questa sera doveva entrare un concorrente, Lino Giuliano. Qualche giorno fa, però, ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Si è scusato e ha mostrato rammarico sincero, ma il linguaggio e i contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset, di Endemol e per questo motivo non entrerà”, dice il conduttore del reality show.

Accanto a lui le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e l'opinionista social Rebecca Staffelli

Cesara Buonamici, opinionista del GF con Beatrice Luzzi, commenta: "Quel commento era proprio inappropriato”. Si riferisce alla durissima risposta che Giuliano ha dato a Enzo Bambolina sui social dopo che questo aveva commentato un post di Giuliano. Lino si era scagliato contro Bambolina usando parole omofobe e insultandolo per l’aspetto fisico. Poi, resosi conto di quel che aveva fatto, si era cosparso il capo di cenere.

L’ex concorrente di Temptation, dopo aver appreso della squalifica, sempre via social commenta: “Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. E’ vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono”.

“Capita a tutti di dire cose sbagliate, e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà”, continua Lino.

"L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in una maggiore comprensione. Anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro, per migliorare me stesso. Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni, personali e lavorativi, e ora mi ritrovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me, per dimostrare chi sono veramente e soprattutto che non sono omofobo”, conclude.

Intanto la Casa piano, piano si riempie di 'vip' e 'nip'

Intanto la Casa accoglie già Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, le ex di Non è la Rai che giocheranno come fossero un unico concorrente, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, l’ex velina Shaila Gatta, Javier Martinez, Ilaria Clemente, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli. Già giovedì, durante la seconda puntata, sono previsti nuovi ingressi. Il posto di Giuliano sarà preso in corsa da Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana e Raffaella, 36 anni, un figlio di 10, finora rimasta lontana dal mondo dello showbiz.