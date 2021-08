GF Vip, Alfonso Signorini vestito da Donnarumma nel promo della sesta edizione

Cominicia il conto alla rovescia per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone del reality che tornerà in tv a settembre ci sarà ancora Alfonso Signorini. Il conduttore 57enne si sta preparando per la nuova edizione ed è protagonista di un divertente promo.

Signorini veste i panni del portiere della Nazionale di calcio italiana, Gigio Donnarumma, para i calci di rigore e davanti all’ingresso della casa di Cinecittà e avvisa ‘’Da questa porta non passa nessuno’’. Al momento infatti, il cast è ancora in fase di definizione anche se i nomi che sono usciti sono parecchi: si parla di Tommaso Eletti, fresco di Temptation Island e Soleil Sorgè. In pole position ci sarebbero anche Raffaella Fico e Raz Degan.

Tutto è ancora da confermare. Sicuri invece i nomi delle opinioniste, accanto ad Alfonso ci saranno due donne: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Scritto da: La Redazione il 9/8/2021.