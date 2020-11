Gregoraci a Pretelli: 'Solo il velino puoi fare’. Lui si offende

La situazione appare ormai irrecuperabile. Dopo che Elisabetta Gregoraci ha chiaramente detto a Pierpaolo Pretelli che tra loro non può esserci niente più che un’amicizia, il 30enne ci è rimasto malissimo. Ha spiegato di avere bisogno di tempo per metabolizzare la delusione. Poi nelle ultime ore c’è stata un’ulteriore escalation: Elisabetta sembra aver infatti pronunciato parole che hanno offeso Pierpaolo. Gli ha detto che può fare “solo il velino”, anche se non è chiaro le circostanze in che queste parole sono state pronunciate.

Ma vediamo meglio cos’è accaduto. Pretelli ha fatto sapere ad Elisabetta che ha bisogno di tempo per accettare il suo rifiuto. Perché di fatto lei gli ha detto di non potergli dare più che un’amicizia. “A me fa male darti gli abbracci e basta. Il mio abbraccio non è solo amicizia, lo sai vero? Quindi ogni volta che tu dici che sono tuo amico, ho bisogno dei miei tempi per trasformare il mio sentimento in amicizia. Ieri mi sono detto ‘ok, devo voltare pagina e andare avanti’. Sto andando contro quello che vorrei fare”, ha detto.

“Non seguo il mio cuore adesso, ma la testa, per pulirmi da questa cosa. Magari potrà nascere un’amicizia diversa da quello che sento per te ora. Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno”, ha aggiunto.

I due hanno poi parlato nuovamente ed Elisabetta sembra essersene uscita con una frase piuttosto infelice, sebbene non sia chiaro il contesto in cui questo è avvenuto. Ha detto a Pierpaolo: “Tu solo il velino puoi fare”. Dopo le parole della 40enne lui si è infatti alzato e si è allontanato. Ha chiesto consiglio e conforto al coinquilino Andrea Zelletta. Quest’ultimo però non è apparso particolarmente colpito dalle parole della Gregoraci.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ gli ha detto: “Magari era agitata. Però non ti offendere, alla fine io sono un ex tronista e sono qui per questo. Secondo te se continuavo a fare il modello di Armani mi calcolavano? Mi hanno voluto solo per Uomini e Donne. E tu perché sei qui dentro? Perché sei stato un velino, dai non c’è niente di male ci sta”.

