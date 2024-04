Guenda Goria emozionata al babyshower per il suo Noah, organizzato dall'agenzia di Barbara d'Urso: guarda

Bella e sognante celebra il suo bebè che nascerà tra fine luglio e inizio agosto

Accanto a lei Mirko Gancitano, che sposerà il 16 maggio, la madre e tantissimi amici

Guenda Goria, bella e sognante come tutte le future mamme, festeggia col suo pancione di quasi 7 mesi, il prossimo arrivo del bebè fortemente voluto con Mirko Gancitano, che sposerà il prossimo 16 maggio in Sicilia. La 35enne è emozionata al babyshower per il suo Noah. L’evento lo ha organizzato l’agenzia di Barbara d’Urso e Francesca Caldarelli, B&Fable, in uno dei locali preferiti dai vip per le feste, Penelope a casa, a Milano.

L’ex 'vippona’, con tanto di coroncina primaverile in testa, è raggiante. Ammira tutto l’allestimento, con tanti fiori bianchi e particolari celesti, e la torta, un’appetitosa naked cake, la ormai cool torta nuda. Maria Teresa Ruta le sta accanto: sarà una nonna premurosa. Le tocca il ventre mentre si lascia immortalare insieme alla figlia e a Mirko, genero a cui vuole già un mondo di bene.

La 34enne insieme alla madre, Maria Teresa Ruta. Dietro di loro Mirko Gancitano e Alex Belli

Al party ci sono i due migliori amici della coppia, Alex Belli e Delia Duran. Arrivano pure Jo Squillo, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e opinionista tv, Federico Fashion Style e tanti altri.

Presente anche Federico Fashion Style, grande amico della coppia

La Goria sul social posta foto e video e nel post che le accompagna, scrive: “GRAZIE, una parola semplice ma potente. Oggi siamo felicissimi perché tante persone speciali hanno fatto sentire il loro amore a Noah e ci hanno fatto sentire parte di una comunità. Grazie a Barbara d’Urso e a Francesca Caldarelli che, con la loro B&Fable hanno organizzato la più bella festa che potessimo mai sognare. Grazie alla splendida mamma Maria Teresa Ruta che ha fatto 12 ore di treno per raggiungerci e ai nostri amici che stanno vivendo insieme a noi questi momenti unici di gioia e che ci fanno sentire la loro presenza come non mai. Grazie, grazie, grazie a tutti”.