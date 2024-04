Michelle Hunziker: ''Le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che…''

La showgirl 47enne in Svizzera conquista il Premio della Gioia. In un post spiega

Michelle Hunziker è raggiante. Conquista in Svizzera il Premio della Gioia, grazie anche al carattere solare e ottimista. Lei in un post si fa vedere con il prezioso riconoscimento tra le mani soddisfatta e commenta: “Le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico…”.

La showgirl 47enne è davvero contenta di essere stata premiata. Spesso attaccata da alcuni criticoni perché ride sempre, in un post in cui mostra la statuetta, scrive: “'Le prix de joie’, il premio alla gioia che mi è stato conferito oggi in Svizzera, ha un significato molto profondo per me. Ho sempre ritenuto che il mestiere dell’entertainer fosse per me una grande responsabilità. La mia missione è sempre stata portare un po’ di leggerezza e gioia nelle case per tutti coloro che dopo una lunga e faticosa giornata avessero voglia di rilassarsi davanti alla tv e farsi due risate senza impegno”.

Michelle aggiunge: “Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico… Quelli li gestisco nel privato come deve essere”. I suoi down li vive rigorosamente tra le quattro mura di casa. Non fa sconti.

La Hunziker conclude: “Essere premiata dal mio paese d’origine per una carriera all’estero all’insegna della gioia, mi riempie di gratitudine”. Tra i commenti, quello dell’amica Serena Autieri: “Fiera di te Amica mia!”. E pure quello della mamma di Goffredo Cerza, compagno si Aurora Ramazzotti, Francesca Romana Malato, consuocera di Michelle: “Le tue parole ti rispecchiano davvero,… Congratulazioni ed auguri per un premio super meritato perché sei sempre riuscita a fare questo … Portare gioia attraverso lo schermo, ma anche nella vita, superando in silenzio le difficoltà che comunque ogni giorno fanno parte della nostra esistenza”.