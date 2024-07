''Non riesco più a dormire, mangiare, camminare e respirare'': Guenda Goria ammette le difficoltà a 4 settimane dal parto

La 35enne affida alle sue storie un piccolo sfogo: non vede l’ora di abbracciare Noah

Il 16 maggio scorso, col pancione di 7 mesi, si è sposata con Mirko Gancitano, 32 anni

La gravidanza è agli sgoccioli. Guenda Goria non vede l’ora di tenere tra le braccia il suo maschietto, Noah. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ammette che in estate, col caldo, il pancione, ormai enorme, un po’ le pesa. Nelle sue storie parla delle difficoltà che ha a 4 settimane dal parto: il bebè dovrebbe nascere tra fine luglio e inizio agosto. “Non riesco più a dormire, mangiare, camminare e respirare”, confessa la 35enne.

Il 16 maggio scorso l’ex ‘vippona’ ha sposato il compagno Mirko Gancitano, 32 anni, a Mazara del Vallo, in Sicilia. Anche in quel momento, con il pancione di sette mesi, un po’ di fatica c’era, ma sono soprattutto gli ultimi giorni della gestazione a provarla fisicamente. Per questo, come scrive, considera tutte le mamme “eroiche” nel loro percorso di nove mesi.

“Non riesco più a mangiare, a camminare, a respirare come prima. Incontinenza, sciatica, insonnia, affanno, gonfiore e prurito fanno ormai parte di me”, rivela la Goria. Subito dopo, però, aggiunge, rivolgendosi al piccolo che porta in grembo: “Ma ti amo ogni giorno di più”. Nessuna difficoltà, nessuna fatica, niente può offuscare la sua gioia di essere genitore. Noah è quel che ha sempre desiderato, anche il papà la pensa esattamente come lei.