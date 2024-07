Continua la luna di miele a Ibiza di Diletta Leotta e Loris Karius con la loro piccola Aria: nuove foto tra mare, sport e cucina

Alle Baleari il viaggio di nozze a tre prosegue nel migliore dei modi: la conduttrice felicissima

La 32enne non potrebbe desiderare di più: avere accanto la sua famiglia l’appaga fortemente

E’ colma d’amore per la sua famiglia. Diletta Leotta continua la sua luna di miele a Ibiza insieme al marito Loris Karius e alla loro piccola Aria. La conduttrice 32enne sul suo profilo social condivide nuove foto che raccontano i giorni nell’isola delle Baleari. I tre si rilassano tra mare, sport e buona cucina. La siciliana e il tedesco non si separano un istante dalla figlia: il divertimento è ancora più grande in tre.

La Leotta colpisce nel segno i follower facendosi vedere con un mini abito arancio e stivali pronta per la sera. Senza trucco, abbronzata, con la pelle dorata dal sole, è ancora più bella. In altri scatti è in bikini, sinuosa, accanto a Loris che fa la linguaccia. La coppia poi si fa immortalare al ristorante, mentre gusta pietanze a base di pesce fresco. Aria è seduta sul seggiolone vicino a loro: osserva la mamma e il papà curiosa e placida.

C’è anche l’immagine dei tre che si mettono in posa sul molo, dietro di loro la costa di Ibiza, suggestiva e col mare cristallino. La bimba cerca di togliere gli occhiali alla madre, Diletta sorride.

Sul social la siciliana regala tante immagini: vestita per la sera è sensualissima

Si gode il mare insieme alla bimba che il 16 agosto, quando lei compirà 33 anni, soffierà sulla sua prima candelina

Le nozze del 22 giugno sono ancora un ricordo vivido per entrambi: hanno suggellato un’unione che loro desiderano sia per sempre. La pausa rigenerante tiene uniti Diletta e Loris, poi il calciatore riprenderà a fare la sua vita da pendolare, se tornerà a vestire la maglia del Newcastle. Potrebbe però sempre arrivare una proposta vantaggiosa per approdare in una squadra di serie A italiana, chissà…