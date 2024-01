L’hair stylist già sapeva della dolce attesa della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

L’ex ‘vippona’ 33enne e il compagno Mirko Gancitano hanno annunciato la gravidanza in tv a La Volta Buona

Federico Fashion Style già sapeva della dolce attesa della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. L’ex ‘vippona’ 33enne e il compagno Mirko Gancitano, 35 anni, hanno annunciato la gravidanza in diretta tv ieri, 22 gennaio, a La Volta Buona, ospiti di Caterina Balivo. Il parrucchiere si è emozionato ancora una volta. Ma per far capire la sua gioia per la cicogna dell’amica pubblica nelle sue IG Stories un breve video registrato quando ha scoperto la buona nuova. Nella clip si vede Guenda Goria che gli dice che è incinta. Il parrucchiere impazzisce letteralmente: ha una reazione assolutamente euforica.

Guenda Goria gli dice che è incinta, Federico Fashion Style impazzisce letteralmente: guarda la sua reazione euforica

Federico Lauri prima posta un breve filmato in cui si vede Guenda che davanti alle telecamere confessa commossa la gravidanza nel talk della Balivo. “Ancora sto vivendo la stessa emozione di quel giorno che l’ho saputo! Ci ho sperato tanto per voi Guenda Goria e Mirko Gancitano. Abbiamo sognato tanto insieme e ora invece è realtà!. Sarete, già lo siete stupendi, ma lo sarete ancora di più. Vi voglio bene amici miei”, scrive.

L’hair stylist già sapeva della dolce attesa della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Il giorno in cui lei lo ha scoperto, doveva andare a cena dal 34enne

Poi mostra il video di quando la ragazza glielo ha confessato. E’ Mirko ad aver ripreso la scena. Si sente la Goria che gli confessa: “Ho fatto il test di gravidanza e sono incinta!”. Federico Fashion Style urla gioioso e corre, pazzo di gioia per la coppia. Anche La Goria salta insieme a lui. L’hair stylist poi abbraccia forte Gancitano.

Il parrucchiere ha cominciato a saltare felice intorno al tavolo del salone della sua casa

“E questo successe. Lo stesso giorno che Guenda scoprì di essere incinta - racconta - lei e Mirko dovevano venire a cena a casa mia. Non arrivavano più, poi, quando sono arrivati, Guenda aveva gli occhi lucidi, pieni di pianto. Pensai che tra loro era successo qualcosa, invece l’amore aveva bussato alla loro porta! Sono fiero e felice per voi, sono sicuro che sarete genitori speciali!”.

Poi ha abbracciato il futuro papà

La Goria in televisione ha rivelato: “Sono emozionata perché mi era stato detto che non potevo avere figli naturalmente, perché sono tre anni che ci proviamo, era il mio grande sogno e desiderio. Perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia nel senso che è stata extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo. Dopo quell’episodio è stata un’emozione poter essere ancora qui e avevo iniziato anche a non pensarci più. Ora sono alla fine del terzo mese, inizio del quarto. Ci tengo a dare un messaggio di speranza a tante donne che come me hanno difficoltà. Io soffro di endometriosi. Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli se non con la fecondazione assistita. Invece è capitato”.