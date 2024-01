La 35enne entrata nel quarto mese di gravidanza e il compagno 32enne diventeranno genitori a giugno

Gancitano racconta come hanno scoperto che la cicogna era in arrivo

Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano ancora non riescono a credere che sia vero. La 35enne ha realizzato il suo sogno più grande: è incinta, appena entrata nel quarto mese di gestazione. Dopo la gravidanza extrauterina e la rimozione di una tuba, con l’altra che non funzionava perfettamente, considerano la cicogna, arrivata ‘naturalmente’ un vero miracolo. I due a Novella 2000 raccontano la loro felicità. Hanno scelto dei nomi ‘epici’ per il figlio che nascerà il prossimo giugno: svelano le ipotesi.

Guenda Goria e il compagno Mirko hanno scelto dei nomi 'epici' per il figlio che nascerà: ecco quali sono le ipotesi

Guenda e Mirko stanno decidendo sul nome da dare al nuovo o alla nuova nata. Il 32enne confessa: “Noi abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto. Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda si chiama Amedeo Maria. Sul nome della femminuccia non siamo così d’accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso”.

Gancitano rivela anche come hanno scoperto la gravidanza: “Guenda era in ritardo di 8 giorni, cosa che però succedeva spesso, ma dopo l’esperienza traumatica di due estati fa, abbiamo deciso di fare un primo test, dal quale è emersa subito la gravidanza. Guenda non ci credeva, per questo ha riprovato per una seconda volta il test, che ha riconfermato l’esito positivo. A quel punto siamo scoppiati a piangere dalla felicità. Subito dopo abbiamo videochiamato i nostri genitori, loro non capivano cosa fosse successo, l’emozione ci impediva di parlare, abbiamo mostrato il test: da lì è stata una festa”.

La Goria e Gancitano si sposeranno prima della nascita del bebè: “Il 16 maggio a Mazzara del Vallo, la mia città, e, visto che abbiamo parenti sparsi per tutta Italia, abbiamo scelto questo posto bellissimo. Guenda è innamorata della mia Sicilia”.