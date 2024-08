La 35enne sul social scrive: “Che fantastica storia è la vita. Stiamo prendendo le misure ma ci siamo”

Il 25 luglio scorso all’Ospedale San Raffaele di Milano ha dato alla luce il piccolo con parto cesareo

E’ venuto al mondo il 25 luglio scorso all’ospedale San Raffaele di Milano. Guenda Goria posa per la prima volta in copertina su Di Più Tv con il figlio neonato Noah e racconta del difficile parto e del ‘miracolo’. “La nascita di mio figlio ha riunito la famiglia”, racconta la 35enne. I suoi genitori, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, sono già pazzi del nipotino.

Guenda Goria posa per la prima volta in copertina con il figlio neonato Noah e racconta del difficile parto e del 'miracolo'

Mirko Gancitano le è stato accanto, anche se, al momento del parto lei si è girata e non. Lo ha più visto. “Non c’era più, ha avuto un lieve malore”, svela parlando del 32enne che ha sposato a maggio scorso. Le emozioni, evidentemente, lo hanno travolto.

Il 25 luglio scorso all’Ospedale San Raffaele di Milano ha dato alla luce il piccolo con parto cesareo

La 35enne sul social scrive: “Che fantastica storia è la vita. Stiamo prendendo le misure ma ci siamo”

Guenda da un anno aveva scoperto di avere delle aritmie. Per questa ragione dice: “Dovevo prendere dei farmaci per regolarizzare il cuore". La gestazione, però, l’ha costretta a interrompere la terapia: poteva causare problemi allo sviluppo del cuore del bambino. All’inizio tutto è filato liscio. L’ultimo mese di gravidanza, però, col grande caldo e la stanchezza, i problemi sono tornati. Così il ginecologo ha optato per il parto cesareo, non sentendosela di rischiare con quello naturale. “Ho fatto il taglio cesareo perché soffro di aritmie cardiache e, anche se ho avuto paura, è andato tutto bene”, rivela al settimanale.

Mirko, per la nascita del bebè, alla compagna di vita ha donato una strepitosa fede con i brillanti

La Goria considera il suo parto un vero miracolo. Affetta da endometriosi, con alle spalle una gravidanza extrauterina e una tuba in meno, le avevano detto che le speranze di rimanere incinta erano pressoché inesistenti. Lei e Mirko, molto credenti, si sono così recati in pellegrinaggio alla Chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe a Napoli. Questa Madonna secondo i fedeli dovrebbe risolvere i problemi legati alla fertilità. Hanno pregato insieme e poco dopo la cicogna è arrivata. Ora c’è Noah. Mirko, per la nascita del bebè, alla compagna di vita ha donato una strepitosa fede con i brillanti, un regalo preziosissimo che le porta all’anulare sopra la fede delle nozze.