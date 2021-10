Guenda Goria: 'Ho sofferto per il divorzio dei miei, ma li ringrazio’. Ecco perché

Guenda Goria ha spiegato di aver sofferto a causa del divorzio dei suoi genitori, ovvero Amedeo Goria, 67 anni, attualmente concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, e Maria Teresa Ruta, 61, con cui lei ha preso parte al reality di Canale5 durante la scorsa edizione. La 32enne ha però voluto ringraziare pubblicamente i “suoi” per una cosa: non hanno mai sparlato l’uno dell’altro e questo l’ha aiutata molto nella crescita. In un post pubblicato su Instagram ha spiegato: “Sono una figlia di genitori separati e ho spesso sofferto di questo. Vedere la delusione di mamma, vivere la lontananza di un padre ti rende più adulta ma anche fragile”.

“C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli: non hanno mai parlato male l’uno dell’altra. Papà ha sempre adorato la mia mamma e lei ci ha aiutato ad accogliere i difetti di papà e a vedere l’uomo buono che è. Non si sono mai mancati di rispetto né fatto la guerra”, ha aggiunto.

Guenda, che in questi giorni si trova in Spagna per fare il Cammino di Santiago con il fidanzato Mirko, ha poi concluso: “Vorrei che arrivasse il mio messaggio: non chiedete ai figli di scegliere un genitore piuttosto che l’altro! E, anche se avete tutte le ragioni per avercela con il vostro partner, lasciate che i figli continuino ad amare sia la mamma che il papà. Per i figli siete supereroi e lo sarete sempre”.

Scritto da: la Redazione il 11/10/2021.