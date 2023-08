La 41enne ieri, mentre era dal parrucchiere, aveva rivelato: “Alessandro Impagnatiello è stato evirato”

La notizia sull’assassino di Giulia Tramontano poi era stata prontamente smentita

Guendalina Canessa sbotta sui social. Attaccata dopo aver lanciato la ‘fake news’ di cui tutti parlano, quella riguardante Alessandro Impagnatiello, il ragazzo che lo scorso maggio ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, a coltellate, nelle sue IG Stories replica: “La vera bufala siete voi, avete rotto il caz*o”.

''La vera bufala siete voi, avete rotto il c***o'': Guendalina Canessa sbotta sul social dopo aver lanciato la 'fake news' di cui tutti parlano

Ieri, mentre era dal parrucchiere a farsi una piega, prima di volare in Kenya con la figlia, la 41enne aveva rivelato: “Mi è appena arrivata una notizia e ve la voglio immediatamente comunicare: vi ricordate di Alessandro, quello che ha ucciso la sua fidanzata Giulia… Ebbene, ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato… il pisel*ino… come posso dirlo in modo… i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pal*e. E poi le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia”. “La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Questo è quanto”, aveva aggiunto Guenda. E ulteriormente chiarito: “E’ una notizia interna, che però non è ancora uscita”.

La notizia in un nanosecondo aveva fatto il giro del web e allertato i media. Per smentirla categoricamente era dovuto intervenire il garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto che, raggiunto da Il Riformista, aveva detto: “Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala. Impagnatiello sta bene e si trova in un reparto separato de carcere e monitorato” .

La 41enne ieri, mentre era dal parrucchiere, aveva rivelato: “Alessandro Impagnatiello è stato evirato”

La Canessa, però, direttamente da Malindi, si ribella a chi le punta il dito contro. “Ancora che scrivete della bufala e della bufala! Mi faccio vedere anche se sono stravolta per dirvi questo: la storia di Giulia con suo figlio ammazzata dal fidanzato mi ha preso l’anima e il cuore, come anche a tantissimi di voi. Non faccio nomi, mi sono presa le responsabilità. Non potevo dirlo nelle storie? Ma l’ho detto. Me lo hanno raccontato a me e io l’ho riportato. Non sono una giornalista e non faccio gossip, anche perché questo non è assolutamente gossip. Questo è quello che io so. Poi, la verità si saprà mai? No, non si saprà mai. Si verrà a sapere? Questo lo vedremo”.

Guendalina poi conclude: “Quindi avete rotto il caz*o perché io quello che ho saputo da fonti interne l’ho detto nelle mie storie, punto. La vera bufala siete soltanto voi!”.