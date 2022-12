Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia si sentono già 'cognate': primo video insieme sul social

La 36enne e la 42enne felici del rapporto nato tra il fratello Edoardo e la sorella Micol al GF Vip

Sono diventate amiche in pochissimo tempo. Tutto merito di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e del loro rapporto nato al GF Vip. Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia, sorelle dei due ‘vipponi’, si sentono già ‘cognate’ e non si fanno problemi ad ammetterlo con grande ironia sul social nel primo video insieme condiviso in entrambe le loro IG Stories.

Edoardo e Micol nella Casa di Cinecittà stanno vivendo una dolcissima liaison, i fan li amano, sono pazzi degli “Incorvassi”. Guenda e Clizia si incontrano a Roma, dove vivono, e ci scherzano su. “A grande richiesta la mia futura cognata”, dice sorridendo la Tavassi. Si fa vedere accanto alla compagna di Paolo Ciavarro, mamma di Gabriele, nato il 19 febbraio 2022.

La ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi 36enne e la ex gieffina vip 42enne promettono presto un ‘live’ in coppia su Instagram. “Clizia, qui reclamano una diretta quando la facciamo?”, le sottolinea Guendalina. “Nella prossima puntata, facciamo la diretta!”, le risponde Clizia. Sono contente per la storia d’amore tra il 37enne e la 29enne al reality: Guenda ama Micol e Clizia adora Edoardo, che ritiene simpaticissimo. Sperano che il legame tra i due continui e diventi ogni giorno più forte e duraturo.