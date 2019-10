Guendalina Tavassi, per il compleanno della figlia festa a tema Pamela Prati...e la showgirl arriva al party!

Guendalina Tavassi organizza, con il marito Umberto D’Aponte, una festa a tema Pamela Prati per il compleanno della figlia Chloe. La piccola per i 6 anni vede il suo desiderio esaudito: ha un debole per la showgirl 60enne e rimane letteralmente di stucco quando, nel corso del suo party, la vede arrivare. E’ felicissima.

Niente più principesse Disney o eroi dei cartoni animati. Le bambine di oggi amano altro a quanto pare. La figlia di Guendalina Tavassi adora Pamela Prati. Così la mamma come tema per la sua festa, uno dei due (l’altro è dedicato a Me contro Te, gli influencer Sofì e Lui tanto amati dai pargoletti), decide di accontentarla.

Alla festa la bimba trova tutto quello che avrebbe voluto: l'angolo del trucco di Pamela Prati, l'angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto di Pamela Prati. E’ un vero trionfo.

Guendalina Tavassi racconta tutto nelle sue IG Stories e immortala ogni momento del party. Ma la festa non è ancora completa. A sorpresa arriva la soubrette dei sogni di Chloe, Pamela Prati in carne e ossa!

La star del Bagaglino che tanto fa discutere per la sua storia con l’inesistente Mark Caltagirone posa con la figlia di Guendalina Tavassi, con gli altri bambini invitati, entusiasti, e anche con i grandi presenti alla festa.

“Volevo ringraziare tutti voi da parte di Chloe per oggi - scrive Guenda - E’ stato un giorno indimenticabile con una festa favolosa. Pertanto volevo ringraziare i miei amici del Il Tucano ricevimenti e Villa Santa Chiara Eventi per aver realizzato tutto questo, allestendo addirittura due sale con differenti tem: una di Me contro Te e l’altra di Pamela Prati. E poi finalmente l’ incontro tanto atteso…arriva lei, Pamela Prati, la sua beniamina. Al suo arrivo Chloe è rimasta impietrita e si è commossa tantissimo. Non poteva farle regalo più grande. Davvero grazie a tutti voi” .

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/10/2019.