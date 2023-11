''Correte a comprarlo!'': Guendalina Tavassi annuncia l'uscita del suo libro in cui racconta la sua ''storia toccante e profonda''

La romana rivela cosa si nasconde “Dietro quel sorriso” nella sua autobiografia

La 37enne scrive: “Se pensate che la vostra vita sia una M… è perché ancora non avete letto la mia”

Guendalina Tavassi rivela cosa si nasconde “Dietro quel sorriso” nella sua autobiografia, in uscita oggi, 28 novembre, edita da Piemme. Sul social l’ex gieffina 37enne annuncia l'uscita del suo libro in cui racconta la sua "storia toccante e profonda". “Correte a comprarlo!”, dice ai suoi 1 milione e 300mila follower.

Guenda pubblica la copertina del suo libro in cui c’è una sua bella foto. Nel post che accompagna l’immagine scrive: “Con tutta l’emozione e la commozione possibile, volevo annunciarvi che è disponibile il mio libro in tutte le librerie e su Amazon. “DIETRO QUEL SORRISO”, correte a comprarlo! Soprattutto se pensate che la vostra vita sia una M… E’ perché ancora non avete letto la mia. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e nella realizzazione di questo progetto”.

Il compagno, Federico Perna, è orgoglioso di lei e commenta: “Cuore mio, sappi che sono fiero di te, della donna che sei, della pazza che sei… Sappi che chi non ti conosce davvero non sa tanti aspetti di te, che mascheri appunto dietro quel sorriso. Sei unica al mondo. Ti Amo e sono orgoglioso di te, ti meriti tutto e di più dalla vita”.

Ancora non ci sono anticipazioni di quel che la Tavassi, sempre scherzosa e ironica sia in tv che nei social, ha confessato di sé e del suo privato. Nella scheda di presentazione del libro si legge: “Dietro quell’allegria che da sempre contraddistingue Guendalina, si nasconde una storia toccante e profonda. La storia di un’infanzia difficile e del doloroso divorzio tra i suoi genitori, della sua adolescenza e delle sfortunate relazioni amorose. Il racconto di una ragazza ribelle, cresciuta troppo in fretta, cadendo e rialzandosi infinite volte. Una vita fatta di scelte coraggiose, amori sbagliati e momenti difficili”.

E ancora: “In questo emozionante libro Guendalina per la prima volta si racconta apertamente, facendoci rivivere i suoi periodi più bui e i momenti in cui la speranza di una vita migliore sembrava inesistente. Ma anche le gioie che le hanno dato il coraggio di andare avanti quando tutto sembrava crollare, come l’immenso amore per sua figlia Gaia. In un racconto dal ritmo serrato e incalzante, Guendalina si confessa senza filtri per spiegare come è riuscita a risollevarsi ogni volta e come il sogno di varcare la porta rossa del Grande Fratello si sia avverato grazie a un inaspettato colpo di fortuna. Un’autobiografia sincera e graffiante, in cui Guendalina non ha timore di raccontare le ombre che si nascondono dietro il suo sorriso”.

Guenda si mette a nudo. Madre di Gaia, 19 anni, avuta da Remo Nicolini, e di Chloe e Salvatore, venuti al mondo rispettivamente nel 2013 e 2016, durante il matrimonio con l’ex Umberto D’Aponte, ha attraversato momenti molto tristi nel corso della sua esistenza. Ora ha messo tutto nero su bianco. Ed emozionata firma le copie che arriveranno nei negozi. E’ probabile che incontri presto anche il pubblico di lettori, sicuramente lo anticiperà nelle sue storie.