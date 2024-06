Per qualcuno il tempo si è fermato: Heidi Klum a 51 anni mostra il suo fisico ancora mozzafiato in vacanza in Italia, guarda

Ha spento le candeline lo scorso 1 giugno: sul social la top model è strepitosa in intimo

Un corpo longilineo, tonico, senza un filo di grasso. Anche l’addome, un punto critico con l’età che avanza, è perfetto. Per qualcuno il tempo si è davvero fermato… Heidi Klum a 51 anni mostra il suo fisico ancora mozzafiato in vacanza in Italia. Sul social la top model è strepitosa in intimo. “Buongiorno amore mio”, scrive accompagnando le sue parole con foto ‘bollenti' in reggiseno e slip in pizzo. Il post raccoglie in brevissimo tempo un mare di ‘like’.

Ha spento le candeline lo scorso 1 giugno, nonostante gli anni passino, Heidi rimane una ragazzina. Mai volgare, ha un fisico che pare inossidabile. Sposata con Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel, si gode i suoi giorni spensierati nel Bel Paese. La sintonia con l’uomo a cui ha detto di sì nel 2019 rimane massima, come anche la loro passione: gli scatti che posta sono dedicati a lui.

La Klum e il marito hanno grande complicità. Mamma di quattro figli, nati da diverse relazioni, lei lo ha definito un ‘extra dad’, un padre acquisito per i pargoli. La prima è Leni, nata nel 2004 dalla relazione con Flavio Briatore, nel 2005 Heidi ha sposato Seal, dal loro matrimonio sono nati Henry, nel 2005, l’anno dopo Johan e nel 2009 Lou.

Tutte vorrebbero conoscere il segreto dell’eterna giovinezza della modella tedesca naturalizzata statunitense. In passato è stata seguita dal personal trainer newyorchese David Kirsch, che l’ha aiutata a rimettersi in forma dopo le quattro gravidanza, scolpendole i muscoli. Oggi ama fare sport all’aperto. Al magazine Women's Health UK qualche anno aveva confessato di avere un’alimentazione molto leggera ed equilibrata: uova, tacchino, insalata, broccoli, tonno, tantissima verdura, tanti centrifugati, frutta e ogni tanto yogurt e cioccolato fondente. Pasta, pizza, cheesburger e patate se li concede solo in vacanza. E in Italia non può proprio farne a meno, come svela nelle sue storie.