La 36enne pazza del dj e produttore William Djoko da cui il 29 aprile scorso ha avuto Ariela

Il 30 maggio lui ha compiuto 40 anni e lei lo ha celebrato con parole importantissime

Marica Pellegrinelli lo osserva con lo sguardo raggiante, lui si avvicina e i due si scambiano un bacio appassionato a favore dei social. La modella celebra con questo breve video nelle sue storie tre anni d’amore col padre della sua bambina neonata, William Djoko. I due il 29 aprile scorso sono diventati genitori della tenerissima Ariela.

Marica Pellegrinelli celebra tre anni di amore con il padre della sua bambina neonata: occhioni dolci e bacio social

La 36enne è felice accanto all’uomo che l’ha convinta ad avere il suo terzo bebè. E’ già madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, 12 e 9 anni, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti. Il dj e produttore musicale il 30 maggio scorso ha compiuto 40 anni. Lei gli ha dedicato parole importantissime sul suo profilo Instagram.

La 36enne e il 40enne sono appassionati: il 29 aprile scorso è nata la loro Ariela

“Quaranta rivoluzioni intorno al sole. Gemelli in Bilancia, olandese, ma anche camerunenese, ucraino, russo e ora anche un po' italiano... Parli quattro lingue e puoi creare musica che muove tutto, tanto o nulla - ha scritto Marica - A te che sei la persona più sincera e forte che io abbia mai conosciuto, vivi sempre sul chi va là. Non smetto mai di imparare da te amore della mia vita, padre e patrigno dei nostri figli. Tutta la serenità per te. Ti amo Moppie mio”.

Questo per la coppia è un anniversario molto speciale

La Pellegrinelli si gode il compagno. I giorni difficili dopo il parto sono alle spalle. Sempre via social ha svelato: “Ho avuto un parto indotto distocico. Non cesareo, ma di naturale non c’è stato nulla. Ariela pesava solo 2,3 kg per 47,5 cm, motivo per cui mi è stata indotta a 37+5. In realtà Raffaela era esattamente uguale, esami alla mano. Ma a 23 anni probabilmente ritennero fosse fisiologico (quale era), tanto che nacque indotta a 43 settimane solo di 3,1 Kg. A 36 anni l’ospedale non si prende la responsabilità di procedere a termine o oltre, peccato. Mi avevano paventato patologie, fortunatamente tutti gli screening sono negativi, era solo piccola, ma estremamente sana”.